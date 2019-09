Letzter Auftritt vor seinem Tod: So erlebte OZ-Autorin Kosmonaut Sigmund Jähn

Rostock

Nachrichten verbreiten sich schnell in digitalen Zeiten. Als ich am Sonntagabend die erste Meldung über den Tod von Sigmund Jähn erhielt, musste ich innehalten. Obwohl ich noch nicht auf der Welt war, als Deutschlands erster Kosmonaut das All eroberte, macht mich sein Ableben sehr betroffen. Denn knapp eine Woche vor seinem Tod haben wir uns noch in Rostock getroffen und miteinander geplaudert.

Was mir in Erinnerung bleibt, ist vor allem sein Lächeln. Mit 82 war es noch genau so spitzbübisch, wie auf den Fotos im Raumanzug aus dem Jahr 1978. Auch den Glanz in seinen Augen hat Jähn nie verloren. Wahrscheinlich ist das so bei jemandem, der die Sterne aus der Nähe gesehen hat.

Sigmund Jähn (r.) und der sowjetische Kosmonaut Waleri Bykowski im sowjetischen Kosmonauten-Ausbildungszentrum (Foto um 1978). Quelle: epd

Letztes Treffen mit einem leisen Helden

Nichts deutete bei seinem Auftritt in Rostock darauf hin, dass Jähns beeindruckendes Leben so schnell ein Ende finden würde. Akkurat gekleidet war er, sogar mit Schlips. Und die Haare – weniger als früher und komplett weiß – deuteten seine frühere Tolle an. Rund 70 Menschen waren zu der öffentlichen Veranstaltung der Raumfahrtfreunde in den Rostocker Stadtteil Schmarl gekommen. Das Interesse an Sigmund Jähn war aber weit größer als das Kartenkontingent.

Der Rummel um seine Person schien dem bescheidenen Mann beinahe unangenehm. „Ich fühle mich fast wie am Geburtstag“, erklärte er leise angesichts der vielen Hände, die er schütteln musste und der Geschenke, die ihm überreicht wurden.

Was Jähn in seinem Leben geleistet hat, schaffen nur die Allerwenigsten. Ein Held wollte er dabei aber gar nicht sein. Auch in Rostock erklärte er ganz offen, am Anfang nicht die erste Wahl für die Raumfahrt-Premiere der DDR gewesen zu sein. Seine körperliche Fitness bei der anstrengenden Ausbildung hätte mitgeholfen, dass er genommen wurde.. Er sei schon als Kind immer derjenige gewesen, der es im Karussell am längsten ausgehalten hat, so Jähn. Und da war es wieder – dieses Lächeln.

Freude an den Sonnenaufgängen

Ganz oben im All genoss der Kosmonaut die Erdbeobachtung und die Sonnenaufgänge. Weit weg von der Erde, im geeinten Himmel über einem geteilten Deutschland. Genauso gespalten wie das Land waren auch die Reaktionen auf Jähns Lebensleistung.

Für Generationen von ehemaligen DDR-Bürgern ist und bleibt er ein Idol. Unvergessen. Sein Tod macht die Menschen hier genauso traurig, als sei ein Familienangehöriger von ihnen gegangen. Im Westen ist Jähns Ableben zwar ebenfalls eine Nachricht, aber eher eine Randnotiz und keine, die so viele Menschen so emotional bewegt.

Welle der Bewunderung in Rostock

Ihn selbst hätte die mangelnde Wertschätzung nicht gestört. Das sagte Jähn auch bei seinem letzten öffentlichen Auftritt in Rostock. In der Hansestadt war aber auch das genaue Gegenteil der Fall. Eine riesige Welle der Bewunderung schwappte dem 82-Jährigen dort entgegen. Die Menschen hingen an seinen Lippen und lauschten aufmerksam, was der Kosmonaut mit leiser, aber fester Stimme erzählte.

Seine Leistung aufzubauschen, war Jähns Sache nicht. Als die Moderatorin der Veranstaltung ihn animierte, von der doch sicher sehr gefährlichen Landung in der kasachischen Steppe zu berichten, wiegelte er ab. Ja, es hätte eine Sturmwarnung gegeben, aber die sei später zurückgenommen worden. Kein Wort davon, dass er damals eine Wirbelsäulenverletzung davongetragen hatte.

Die Sterne leuchten heller in der Nacht

Die Begegnung mit Sigmund Jähn hat die Menschen in Rostock nachhaltig beeindruckt. Charmant war er, zuvorkommend und freundlich. Ein Gentleman der alten Schule – mir selbst und anderen Frauen hielt er an diesem Tag noch die Türen auf. Jeder, der an diesem Tag ein Autogramm wollte, bekam auch eines. Und wer ihm etwas sagen wollte, dem hörte Jähn auch zu.

Viele befürchteten dennoch, dass es das letzte Treffen sein würde. Dabei dachten die Menschen aber eher an ihre eigene Gesundheit als an die des Kosmonauten. Er war doch schließlich immer der letzte im Karussell gewesen.

Weitere Flug ins All? Nicht ausgeschlossen

Einen weiteren Flug ins All hat Jähn auch in Rostock nicht ausgeschlossen – und allein beim Gedanken daran natürlich gelächelt. „Ich wäre sicher nicht mehr so hilfreich, aber immerhin auch nicht gefährlich, da ich weiß, was ich nicht drücken oder anfassen darf“, sagte er eine Woche vor seinem Tod.

Nun hat Sigmund Jähn seine letzte Reise angetreten. Der erste Deutsche im All ist tot. Und in der Nacht nach dieser Nachricht schien es, als würden die Sterne extra für ihn noch ein bisschen heller leuchten.

Von Claudia Labude-Gericke