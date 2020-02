Warnemünde

Der letzte Tag des beliebten Warnemünder Wintervergnügens fällt wegen einer Sturmwarnung für Sonntag aus. Das entschieden die Veranstalter im Verlauf des Sonnabends. „Wir haben die Entscheidung getroffen, weil das Wetter einfach zu unberechenbar ist“, erklärte Organisator Jörg Bludau. Noch bis 20 Uhr können Besucher die Stände auf der Strandpromenade besichtigen und bis 22 Uhr an den Feuerstellen am Strand sitzen. Danach wird die gesamte Veranstaltung abgebaut. „Das das tut uns unglaublich weh aber Sicherheit ist unser erstes Gebot“, bedauert Bludau. Viele Gäste würden zudem bereits heute die Hotels verlassen, um sicher nach Hause zu kommen. Hohe Besucherzahlen gäbe es am Sonntag deshalb ohnehin nicht. Die Veranstalter ziehen trotzdem ein positives Fazit: „Der heutige Tag war sensationell und wir haben viele Leute glücklich gemacht.“

Von Anh Tran