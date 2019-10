Leuchtturm der Zukunft: Warnemündes Wahrzeichen soll für freies WLAN sorgen

Rostock

Signale funken statt Leuchtzeichen geben: Sieht so die Zukunft des Warnemünder Leuchtturms aus? Das zumindest sei nach Meinung einiger Anwohner des Ostseebades denkbar – wenn nicht sogar notwendig.

Weil die Hansestadt seit Jahren keine Fortschritte hinsichtlich eines frei zugänglichen Wlans mache, haben sie sich zusammengeschlossen und ein Projekt auf die Beine gestellt. Mathias Ehlers vom Umweltausschuss verrät, wie das Konzept aussieht und wieso Rostock von vielen anderen Städten abgehängt wurde.

Konzept für Bürger-WLAN gescheitert

Bereits vor über einem Jahr gab es seitens der Stadtverwaltung Bestrebungen, ein Bürger-WLAN in Rostock einzurichten. „Dieses Projekt ist leider gescheitert“, gestand Stadtsprecher Ulrich Kunze in der vergangenen Sitzung des Ortsbeirates. Grund dafür seien technische Schwierigkeiten und die mangelnde Bereitschaft möglicher Partner, wie Restaurants und Hotels, sich an dem Vorhaben zu beteiligen.

Auswertungen hätten zudem ergeben, dass die WLAN-Nutzung an den schon vorhandenen Hotspots abgenommen habe. So beispielsweise am Neuen Markt. Während sich in den ersten beiden Jahren nach Einrichtung des öffentlichen Internetzugangs etwa 300 Personen pro Tag einwählten, waren es im September nur noch knapp 122 Nutzer täglich. „Und das ist relativ wenig“, weiß Kunze. „Uns fehlt daher ein bisschen der Druck, das Projekt voranzutreiben.“

Aufenthaltsqualität erhöhen

Aufgeben wolle man aber nicht. Die Stadt habe neue Pläne: mittels moderner Technologie soll die Kröpeliner Straße zu 98 Prozent mit WLAN abgedeckt werden. „Unser Ziel ist es, nach wie vor die Aufenthaltsqualität mit einem freien WLAN für solche Plätze zu erhöhen“, versichert er.

Auch Warnemünde soll profitieren. Dort gebe es derzeit neun kostenfrei zugängliche Hotspots. Und es sollen noch mehr werden. Sowohl für den Passagierkai als auch die Promenade seien weitere Zugänge geplant. Zu Großveranstaltungen wie der Hanse Sail oder der Warnemünder Woche sollen zumindest weitere temporäre Hotspots geschaffen werden.

Bürger ergreifen Initiative

Einigen Warnemündern reicht das allerdings nicht aus. Zu lange sei im Ostseebad über das Thema WLAN diskutiert worden – ohne Ergebnis. „Wir hängen längst hinter anderen Städten her. Wir müssen uns ranhalten“, mahnt Mathias Ehlers.

Er ist bei den Stadtwerken für Netzwerkinfrastruktur verantwortlich und kenne sich mit dem Thema aus. Um das Projekt in Warnemünde nun voranzubringen, habe er sich mit dem Leuchtturmverein, dem Heimatmuseum und zwei bekannten Gastronomen kurzgeschlossen. „Vom Leuchtturm aus wollen wir entlang der Alexandrinenstraße und der Promenade Stück für Stück ein WLAN-Netz aufbauen“, verrät er.

Wenn alles gut laufe, könne vielleicht irgendwann der gesamte Stadtteil versorgt werden. Doch soweit möchte er noch nicht planen. „Erst einmal muss überhaupt etwas passieren.“ Das Seezeichen soll dabei als eine Art Verteiler dienen, welcher das Signal an in der Nähe liegende Empfänger sendet. Je mehr Partner sich an dem Vorhaben beteiligen, desto schneller und stabiler werde das Netz rund um den Leuchtturm.

Neue Funktion für das Seezeichen

Zunächst müsste allerdings anhand von Messungen ermittelt werden, welche Standorte für die Antennen geeignet seien. „Und das ist nicht ganz ohne“, betont Ehlers. Dabei hoffe er auf enge Zusammenarbeit mit der Stadt, die über die notwendigen finanziellen Mittel verfüge. „Gemeinsam ist immer besser“, sagt er.

Am Leuchtturm sei zudem eine Installation der entsprechenden Geräte durchzuführen. Eine erste Machbarkeitsprüfung habe laut Ehlers bereits stattgefunden. „Es gibt Möglichkeiten, die Gerätschaften anzubringen, ohne Schäden am Gebäude zu verursachen“, berichtet er. Eine Lösung wäre diese im Inneren zu befestigen. „Hier müsste aber geschaut werden, ob das Signal durch die Fenster ausreichend verteilt werden kann“, merkt Klaus Möller, Vorsitzender des Leuchtturmvereins an.

Die Idee finde er grundsätzlich gut. „Damit können wir potenzielle Besucher an den Leuchtturm binden.“ Vorher müsse allerdings Rücksprache mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund (WSA) – dem Eigentümer des Seezeichens – gehalten werden. „Wir als Nutzer dürfen ohne Weiteres keine baulichen Veränderungen vornehmen“, erklärt Möller. Sollte eine Zustimmung seitens des Amtes erfolgen, sei Ehlers zuversichtlich, dass sich das Projekt zeitnah umsetzen lasse. „Damit kann der Leuchtturm, der seine Funktion aus dem 19. Jahrhundert verloren hat, eine neue Aufgabe bekommen, die dem 21. Jahrhundert gerecht wird. Nämlich die Verbreitung von WLAN.“

Von Susanne Gidzinski