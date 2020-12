Rostock/Schwerin

500 Euro wollen die Deutschen in diesem Jahr durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das sind im Jahr der Corona-Pandemie 25 Euro mehr als noch 2019. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie der FOM-Hochschule in Essen. Befragt wurden bundesweit über 46 000 repräsentativ ausgewählte Menschen zwischen 12 und 99 Jahren.

„Eine Erklärung für die diesjährige Schenkfreude ist sicher, dass die Menschen in Deutschland mit teureren Geschenken ihre Wertschätzung gegenüber den Beschenkten zeigen möchten, weil persönliche Kontakte in den Wochen und Monaten zuvor reduziert werden mussten“, sagte Studienleiter Oliver Gansser.

Erstmals Weihnachtsgeld

Doch für wie realistisch halten die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern diese Summe? Philipp Rose aus Rostock ist skeptisch. „Das halte ich für sehr viel“, sagt der 35-Jährige, der mit Gesamtausgaben zwischen 150 und 200 Euro rechnet. Beschenkt werden auch in diesem Jahr die Eltern, Großeltern und der Sohn – beliebt sind unter anderem Gutscheine aus der lokalen Gastronomie.

„In diesem Jahr ist das ja auch eine gute Unterstützung für die Gastronomen“, sagt Rose. Insgesamt hat der Familienvater in diesem Jahr ein größeres Weihnachtsbudget – erstmals hat er Weihnachtsgeld erhalten. „Und dann fallen die Weihnachtsfeiern und der Weihnachtsmarkt ja leider aus“, sagt er.

500 Euro geben die Deutschen im Schnitt für Weihnachtsgeschenke aus. Philipp Rose aus Rostock ist erstaunt - und zeigt die Summe. Quelle: OVE ARSCHOLL

Kein Urlaub, viel Deko

Familie Berg aus Ribnitz-Damgarten investiert das Weihnachtsbudget aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr anders. „Der Weihnachtsurlaub fällt in diesem Jahr aus, da sparen wir viel Geld. Dafür gebe ich aber mehr Geld für Dekoration aus. Wir sind ja viel zu Hause“, sagt Isabell Berg, die mit ihrer Schwester Olivia und Mutter Manuela in der Rostocker Innenstadt unterwegs ist. Die Schwestern tragen eine große Tüte gefüllt mit Weihnachtsdekoration. „500 Euro habe ich in diesem Jahr bestimmt schon ausgegeben, um es zu Hause weihnachtlich zu machen“, sagt Isabell Berg.

Für die Geschenke wollen die drei jeweils etwa 200 Euro ausgeben – viel gekauft haben sie aber noch nicht. „Man ist noch nicht so in Shopping-Laune. In diesem Jahr macht das alles nicht so Spaß wie sonst“, sagt Manuela Berg. „Man möchte ja auch keinen Unsinn kaufen. Ich denke, das ist in dieser Weihnachtszeit alles sehr spontan – man weiß ja auch nicht, was noch so kommt.“

Manuela Berg (v. l.) ist mit ihren Töchtern Isabell und Olivia zum Shoppen nach Rostock gekommen. Quelle: OVE ARSCHOLL

Auch Olivia Berg hat sich um die Art der Weihnachtsgeschenke noch keine Gedanken gemacht. „Ich verschenke gern Sachen, die sich der Beschenkte sonst so nicht selbst kauft – ein tolles Parfüm oder schönen Schmuck.“ Die Familie plant, in diesem Jahr auch kleine Aufmerksamkeiten für Angestellte im Dienstleistungssektor. „Sicherlich wird unser Frisör oder die Arzthelferin auch etwas bekommen“, sagt Manuela Berg.

Ausgaben abhängig vom Wunschzettel

Sylvia Schiefner aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen hält 500 Euro als Geschenkebudget für knapp bemessen – sie schätzt ihre Ausgaben auf mindestens 1000 Euro. „Das kommt immer auf die Wunschzettel an, da gucke ich nicht so stark auf den Preis“, sagt sie. „Wir sind vier Personen in der Kernfamilie und dann noch sechs weitere Menschen, denen ich etwas geben möchte.“ Die Corona-Pandemie hat auf das Budget keinen Einfluss. „So ist es jedes Jahr bei uns. Wir sind Weihnachten ohnehin zu Hause. Neue Dekorationen müssen wir nicht kaufen – da haben wir schon viel.“

Festessen zu Hause

Ein Rostocker Ehepaar, das anonym bleiben möchte, gibt für die Kinder uns Enkel insgesamt 500 Euro aus. „Wir haben das Glück, weiterhin unser volles Gehalt zu bekommen. Insofern hat die Pandemie darauf keine Auswirkungen“, sagen sie. „Bei unseren Kindern ist das anders. Die sind in Kurzarbeit und müssen mehr aufs Geld gucken.“ Beliebte Geschenke seien Gutscheine und Spiele.

Dass das Weihnachtsfest insgesamt aufgrund der Pandemie günstiger oder teurer wird, glauben sie nicht – die Kosten würden sich lediglich verlagern. „Statt einem Restaurantbesuch bestellen wir uns das Festessen nach Hause. Freunde und Familienmitglieder, die wir nicht sehen können, bekommen ihr Geschenk per Paket nach Hause geschickt.“

Umsatzplus im Einzelhandel Der Handelsverband Nord rechnet in diesem Jahr trotz der massiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie insgesamt mit einem Umsatzplus im Einzelhandel. Analog zu den Bundeszahlen geht der Verband in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zum Vorjahr von einem Plus von 1,5 Prozent oder insgesamt knapp 45 Milliarden Euro aus. Der Umsatz im Weihnachtsgeschäft werde in allen drei Ländern voraussichtlich um 1,2 Prozent auf fast 8,5 Milliarden Euro steigen. Laut Marc Opelt, Bereichsvorstandschef vom Versandhändler Otto, kaufen in diesem Jahr so viele Menschen wie nie zuvor ihre Weihnachtsgeschenke online. „Folgerichtig erwarten wir ein deutliches Wachstum und das stärkste Weihnachtsgeschäft unserer Firmengeschichte.“

Von Katharina Ahlers