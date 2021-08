Lichtenhagen-Dorf

Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenhagen-Dorf (Landkreis Rostock) sind am Montagnachmittag ein Auto und eine Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Die Radlerin verletzte sich dabei. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 14.15 Uhr zu dem Unglück auf dem Sievershäger Weg an der Aus- und Einfahrt zu einer Kleingartenanlage.

Die Fahrerin eines Seat kam vom Parkplatz der Gartenanlage und wollte nach rechts auf die Hauptstraße einbiegen. Nach ersten Erkenntnissen blickte die Frau im Pkw nur auf den von links kommenden Verkehr. Da auf dem Geh- und Radweg in beide Richtungen gefahren werden darf, näherte sich von rechts die 70-jährige Fahrradfahrerin.

Seniorin auf dem Rad übersehen

Die Seatfahrerin übersah die Seniorin und fuhr auf den Sievershäger Weg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 70-Jährigen, die zu Fall kam, auf die Motorhaube prallte und mit einem Bein unter den Wagen kam. Ein kleines Stück schleifte die Autofahrerin die Radfahrerin noch mit.

Kurz nach dem Unfall wurden Rettungskräfte und die Polizei verständigt. Neben einem Notarzt eilte auch ein Rettungswagen nach Lichtenhagen-Dorf. Die 70-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen, unter anderem am Bein. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme blieb die Straße zeitweise einspurig gesperrt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Hergang aufgenommen.

Von Stefan Tretropp