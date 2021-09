Graal-Müritz

LED-Tunnel, Lasershows, Nebel, Discokugeln und diverse Leuchtelemente, die wie Ufos am Himmel tanzen, verwandeln an diesem Wochenende wieder den Rhododendronpark in Graal-Müritz in ein nächtliches Lichtermeer. Noch bis heute Abend können die Besucher unter dem Titel „Nachts im Park“ bei einem Glas Wein, diversen Häppchen und klangvoller Musik, die stimmungsvolle Atmosphäre und die Poesie des Lichtes genießen und sogar ganz plastisch in einen Tunnel aus Licht eintauchen.

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr eine große Weltkugel, in der echte Flammen lodern. „Auch für uns ist das jedes Jahr wieder eine Überraschung“, verrät Roman Ferken, Geschäftsführer der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz, die das Event seit 2017 veranstaltet. Die Idee: „Wir wollten für unsere Gäste ein weiteres Highlight nach der Hauptsaison setzen. Und das hat sich etabliert. Viele Gäste buchen extra wegen des Lichterfestes“, verrät Ferken. Auch aus dem Umland kämen dafür viele Besucher nach Graal-Müritz. Rund 2000 Gäste erwartet er an den insgesamt drei Tagen von Donnerstag bis Sonnabend.

Zur Galerie Mit LED-Tunnel, Lasershows, Nebel, Discokugeln und diversen Lichtelementen wurde der Park an drei Tagen illuminiert

Er freut sich, dass das Event in diesem Jahr stattfinden kann: „Das ist natürlich toll, vor allem, weil wir coronabeding auf viele andere Veranstaltungen verzichten mussten“, so Ferken. Die Kosten für die Illumination des 4,5 Hektar großen Parks liegen laut Kurdirektor im fünfstelligen Bereich. Unterstützung gibt es in diesem Jahr von den Rostocker Stadtwerken. „Daher haben wir in erstmals am Sonnabend einen Walking-Act dabei. Ein Modell das mit fluoreszierendem Bodypainting und mit LED-beleuchteten Flügeln durch die Reihen marschiert“, verrät Ferken nicht ohne Stolz.

„Kinder sind verzaubert von Lichtszenario im Park“

Bemalt wird das Model von Bodypaint-Künstlerin Claudia Kraemer aus Rostock, die zudem kleine Besucher zum Lichterfest passend mit fluoreszierender Farbe schminkt. „Die Kinder sind total verzaubert von dem wunderschönen Lichtszenario im Park“, sagt die 41-Jährige, die gerade eine achtjährige Besucherin mit Farbe aufhübscht.

Auch viele Erwachsene flanieren begeistert durch den gut gefüllten Park. Darunter auch eine Gruppe Frauen von der Schwimmschule Graal-Müritz. „Wir kommen regelmäßig zum Lichterfest, weil die Stimmung hier gut ist“, verrät eine von ihnen. „Heute feiern wir außerdem noch den Geburtstag unserer Freundin. Das Ambiente dafür ist einfach perfekt.“

Von Stefanie Büssing