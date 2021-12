Lichtershow im Rostocker Zoo: Alles zu Zeiten, Exponaten und Preisen

Rostock

Elefanten im Schnee – diesen seltenen Anblick gab es am Montag im Rostocker Zoo zu erleben. Die Dickhäuter waren allerdings nicht echt, sondern aus Stahl, Ballonseide und vielen LED-Lichtern zusammengebaut. Sie gehören zur neuen „Zoolights“-Schau, die am 15. Dezember eröffnen soll. „Nach der erfolgreichen Premiere vor zwei Jahren haben wir diesmal auch neue Tiere dabei, darunter Strauße, Esel, Bienen, Eisbären und Polarfüchse“, verrät Marketing-Manager René Gottschalk.

Martin Gaudlitz und Christian Pagenkopf (r.) tragen eine Leucht-Grille zu ihrem Bestimmungsort im Zoo. Quelle: Dietmar Lilienthal

Einige Lichter-Tiere ersetzen sogar die Originale: „Da die Pinguine aufgrund der Vogelgrippe gerade nicht auf der Außenanlage zu sehen sind, nehmen ihre beleuchteten Artgenossen den Platz sein“, so Gottschalk. Das freute Evelin Kloss, die wie viele andere Mitglieder des Zoovereins am Montag beim Aufbau der Ausstellung half und sich direkt einen Kunst-Pinguin schnappte. „Dass wir mal auf die Anlage dürfen, ist auch für uns eine Ausnahme und etwas Besonderes“, erzählte sie. Martin Gaudlitz und Christian Pagenkopf trugen eine der Grillen. „So ein großes und vor allem schweres Exemplar habe ich vorher noch nie erlebt“, sagte Pagenkopf schmunzelnd, bevor beide mit dem Leucht-Tier zum künftigen Bestimmungsort liefen.

„Für die großartige Unterstützung durch unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind wir sehr dankbar“, erklärte Zoodirektorin Antje Angeli. Die Vereinsmitglieder würden auch während der Ausstellung mithelfen. „Denn viele Tiere haben zwar eine Zeitschaltuhr, aber gerade die großen Exemplare müssen von Hand an- und ausgeschaltet werden“, ergänzte René Gottschalk.

162 Exponate, die vorher in den Zoos Osnabrück und Heidelberg standen, werden nun in Rostock gezeigt. Das Besondere in diesem Jahr: „Die ,Zoolights‘ sind diesmal im Eintrittspreis mit enthalten. Jahreskarteninhaber müssen also nichts extra zahlen“, sagt Antje Angeli. Tageskartenbesitzer könnten den Zoobesuch dann bei einem Bummel entlang der beleuchteten Tiere ausklingen lassen. Und wer extra für die Ausstellung kommt, könnte einen speziellen Abendtarif nutzen. Mittwochs würden zum Familientag reduzierte Abend-Preise für Kinder gelten.

Angeknipst werden die Tiere immer mittwochs bis sonntags ab 16 Uhr, in den Ferien und an Feiertagen sogar täglich. „Wir hoffen, dass wir die ,Zoolights‘ trotz angespannter Lage erfolgreich durchführen und für etwas Abwechslung und Freude in nicht leichten Zeiten sorgen können“, so Antje Angeli. Die Premiere vor zwei Jahren wurde von rund 24 000 Besuchern angeschaut, bevor sie wegen der Corona-Pandemie im März 2020 vorzeitig abgebaut werden musste.

Von Claudia Labude-Gericke