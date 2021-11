Rostock

Tina Turner und Modern Talking im Ostsee-Stadion, Max Raabe und die Pet Shop Boys in der Stadthalle – das sind nur ein paar Beispiele für Erlebnisse, die Alexander Zahlmann und sein Vater Burghard seit Jahren auch in Rostock möglich machen. Das Concertbüro Zahlmann in Berlin macht seit 1990 alles von Schlager über Musical, Rock, Pop, Klassik, Comedy und Sport – Dinge, die durch Corona seit zwei Jahren kaum noch möglich sind. Aber die Zahlmanns stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern haben neue Konzepte entwickelt, um Geld zu verdienen, so Alexander Zahlmann. So habe man multimediale Ausstellungen mit Werken van Goghs und Banksys konzipiert, die bereits erfolgreich in Deutschland auf Tour sind. Ihr neuestes Projekt heißt Lumagica und wird erstmals in Rostock zu sehen sein – und zwar vom 2. Dezember bis zum 31. Januar im Iga-Park.

Leuchtende Tiere in Lebensgröße

Lumagica ist ein bunter Mix für die Sinne – vor allem fürs Auge. Hier wird der Iga-Park in Farben und Lichter gehüllt und lockt zum ersten Mal auch im Winter mit einer Veranstaltung Besucher an. Gemeinsam mit MK Illumination aus Österreich haben die Zahlmanns bereits im Sommer das Areal besucht – und extra ein Konzept für das ehemalige Gartenschaugelände entwickelt: einen Rundgang mit jeder Menge Faszinationen. Die Besucher kommen durch ein Sternenportal, vorbei an Flamingos, Rentieren, einem sechs Meter großen Elefanten im Rhododendron-Hain. Am Hafen erwarten sie Büffel, Nashörner, eine Giraffe – alles in Lebensgröße. Ein bisschen wie die Lichtwoche in der Innenstadt – aber deutlich größer, aufwendiger, vor allem länger. „Die Figuren bestehen aus Aluminium und sind mit Tausenden LED-Leuchten besetzt“, erklärt Uwe Oertel, der das Konzept mit umsetzt. Auch Wege, Hauskanten, Bäume – der ganze Park soll leuchten. Besonders stolz ist Techniker Christian Walpoth von MK Illumination auf zwei Bäume, die er Fire-Trees nennt. „Die funktionieren wie ein sehr großer LCD-Fernseher“, erklärt er. Jeder einzelne Lichtpunkt sei per Software steuerbar und ermögliche grandiose Effekte.

Zur Galerie Lumagica heißt ein Projekt, mit dem das Berliner Konzertbüro Zahlmann auf Tour gehen will. Das Pilotprojekt starten sie in Rostock. Ein Rundgang durch die Ausstellung im Aufbau. Am 2. Dezember wird sie eröffnet.

Zwei Monate geöffnet

Seit zwei Wochen laufen die Aufbauarbeiten im Park. Mehr als 250 Lichtfiguren sind zu sehen, 300 Kilometer Lichterketten werden verlegt, 200 Strahler verbaut. Einzelne Exponate des Schifffahrtsmuseums werden illuminiert, auch für die Ohren gibt es Reize und für den Magen Angebote. „Am Hafen wird es Imbiss, Heißgetränke und Strandkörbe geben“, verspricht Alexander Zahlmann. Da alles draußen und in großem Abstand stattfindet, stellen auch Hygieneauflagen kein Problem dar. Der Rundgang ist knapp zwei Kilometer lang, dauert etwa anderthalb Stunden. Die leuchtende Ausstellung ist vom 2. Dezember bis zum 31. Januar täglich ab 17 Uhr geöffnet. Nur am Heiligabend und Silvester bleibt sie geschlossen.

Von Ove Arscholl