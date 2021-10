Rostock

Es ist schon lange ein Trend: Viele Hausbesitzer in Rostock beleuchten ihre Häuser indirekt oder installieren Lampen auf Hinterhöfen und Parkplätzen. Neben ästhetischen Gesichtspunkten spielt auch der Sicherheitsgedanke eine Rolle. Auf der anderen Seite wird die zunehmende Beleuchtung auch kritisch gesehen, Stichwort Lichtverschmutzung – Tiere, Menschen und Pflanzen können durch die steigende Lichteinwirkung gestört werden.

Was sagt nun die Stadt Rostock zu diesem Thema? Antworten gibt der Senator für Infrastruktur, Umwelt und Bau, Holger Matthäus (Bündnis 90/Die Grünen).

Was sagen Sie zur Beleuchtungssituation in Rostock?

Zum einen wird neben der Straßen- auch die Außenbeleuchtung nachts benötigt, um unser gesellschaftlichen Leben normal fahren zu können. Da spielen Sicherheit und Ordnung eine große Rolle. Zum anderen: Das Anstrahlen besonders schöner oder markanter Gebäude hat auch einen Reiz, ob in historischen Altstädten oder bei modernster Architektur. Das dezente Anstrahlen von Kirchen oder Stadtmauern wie unserer Petrikirche ist wunderbar und identitätsstiftend.

Allerdings sollte alles sparsam erfolgen. Gerade private Gebäudeeigentümer können sich hier auch freiwillig zurückhalten – ohne gesetzliche Regelungen. Da spielen Insekten- und Tierschutz eine Rolle, aber auch Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft oder das Erreichen von Klimazielen. Zum Beispiel über Zeitschaltuhren: Ab 22 oder 24 Uhr ausschalten, analog der dann einsetzenden Nachtruhe! Oder indirekte, dezente Beleuchtung nutzen. An den straßenabgewandten Seiten sollte grundsätzlich keine störende Dauerbeleuchtung eingeschaltet sein.

Kommerzielle Lichtwerbung kommt in vielen Städten aggressiv zum Einsatz. Da haben wir es in Rostock geschafft, das Stadtbild sehr moderat zu halten.

Gibt es in Rostock eine Bestimmung, wie lange und in welcher Intensität Licht nachts auf Privatgrundstücken leuchten darf?

Für Rostock gibt es ein „Konzept für Straßen-und Wegebeleuchtung“, welches durch die Bürgerschaft im April 2019 bestätigt wurde. Darin sind wesentliche ökologische Parameter bei der Planung und Bewirtschaftung eingeflossen. Jedoch sind die unterschiedlichen Auffassungen bezüglich der Strahlungstemperatur der zum Einsatz kommenden Leuchtmittel nicht abschließend geklärt. Die Beleuchtung bezieht sich dabei auf städtische Außenräume, Anstrahlungen historischer Bauwerke sowie einzelne Lichtinstallationen und an bedeutenden Wegen und Plätzen, die das Stadtbild und die nächtliche Atmosphäre der Stadt prägen und gestalten.

In Deutschland gibt es kein Gesetz, welches unmittelbar als Ziel die Beschränkung der Umweltverschmutzung durch Licht verfolgt. Mittelbar können sich aber beispielsweise Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, des Baugesetzbuchs und der Baunutzungsverordnung darauf auswirken, zu welchen Zeiten und mit welcher Helligkeit Beleuchtungsanlagen betrieben werden dürfen.

Darüber hinaus gibt seit diesem Jahr eine Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes auch hinsichtlich der Vermeidung von Lichtverschmutzung. Die Bestimmungen greifen ab März 2022 und werden mit Rechtsverordnungen konkreter untersetzt.

Gibt es für Häuser „Beleuchtungsgrenzen“?

Im Rostocker „Konzept für Straßen-und Wegebeleuchtung“ heißt es: „Aufgrund der angestrebten Senkung der CO2-Emissionen sowie der Energie- und Betriebskosten sollen Objektanstrahlungen grundsätzlich vermieden werden.“ Für die dauerhafte Beleuchtung von Objekten im Bereich der im Konzept gekennzeichneten besonderen Orte gelten besondere Anforderungen sowie die weiteren, folgenden technischen und gestalterischen Anforderungen:

Anpassung der Beleuchtungsstärke an die Umgebung und das anzustrahlende Material (helle Fassaden benötigen weniger Licht), Begrenzung der Beleuchtungsdauer durch Nachtabsenkung/Dimmung und Abschaltung in den Kern-Nachtstunden (spätestens ab 24 Uhr), Vermeidung von Blendwirkungen und Streulicht im öffentlichen Raum und in Gebäuden durch gerichtete Anstrahlungen, Leuchten- und Lichtkegelpositionierung abseits von Baumkronen, Vermeidung von optischen Verfremdungen zu akzentuierender Objekte und der Beleuchtung von Gewässern und Gehölzen. Aus artenschutzrechtlicher Sicht gibt es Grenzen, sofern Lebensräume von Fledermäusen betroffen sind.

Darf jeder Lampen auf Privatgrundstücken aufstellen, wie es ihm beliebt?

Nein, die Bundesgesetze müssen eingehalten werden. Das gilt für das Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie für das Bundesnaturschutzgesetz.

Welche Beachtung findet der Naturschutz in diesem Zusammenhang?

Bei geplanten Bauvorhaben in Rostock werden Auflagen zur Beleuchtung gestellt, sofern entsprechende geschützte Arten betroffen sind. Die Neuregelung des Bundesnaturschutzgesetzes tritt ab März 2022 in Kraft und sieht unter anderem vor, die Beleuchtung zu reduzieren. Gemäß dem Konzept für die Straßen- und Wegebeleuchtung ist für die Neuerrichtung von Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung in LED-Technik die Lichtfarbe mit der Farbtemperatur 3000 Kelvin festgeschrieben. Bei der Beleuchtung von Abschnitten im Radschnellwegenetz und in naturnahen Bereichen setzt die Stadt bewegungsabhängig gesteuerte Beleuchtung ein. Der Artenschutz macht Vorgaben zur Lichtfarbe, die dann die 3000 Kelvin sogar noch unterschreiten.

Von Klaus Amberger