Veranstaltung - Lichtwoche geht in die Verlängerung: So lange erstrahlt die Stadt in bunten Farben

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Lichtwoche in Rostock, die von den Stadtwerken organisiert wird, in diesem Jahr ohne Rahmenprogramm statt, sondern als „öffentliche Ausstellung“. Markante Gebäude erstrahlen in bunten Farben. Das Konzept kommt gut an: Die Stadtwerke verlängern ihre Aktion.