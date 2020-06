Liebherr-Havarie in Rostock: Kranbergung könnte bis zum Ende des Jahres dauern

Rostock

Bei einem sogenannten Überlasttest am 2. Mai im Seehafen Rostock kollabiert ein nagelneuer Liebherr-Schwerlastkran an Bord des Spezialschiffs „Orion“. Sachschaden: bis zu 100 Millionen Euro.

Der dramatische Unfall am Liegeplatz 24, bei dem wie durch ein Wunder keine Todesopfer zu beklagen waren, wirft weiter Fragen auf. Hier die wichtigsten Antworten:

Wann startet die Bergung des Krans?

Das ist noch unklar. Um ein Bergungskonzept zu erarbeiten, habe man Kontakt zu Bergungsunternehmen aufgenommen, so die Liebherr-MCCtec Rostock GmbH.

Wie lange könnte die Bergung dauern?

Möglicherweise bis zum Ende des Jahres, erklärt Liebherr. Da der Kran nicht direkt vor Ort geborgen werden könne, soll das Schiff zum Liegeplatz 25 verholt werden. Dort sollen zunächst die instabilen Komponenten wie Ausleger und A-Bock geborgen werden, um schließlich den Kran sicher demontieren zu können.

Ist die Unfallursache geklärt?

Derzeit gingen Behörden und Experten „einhellig von einem gebrochenen Kran-Haken als Unfallursache aus“, so Liebherr. Unklar sei, warum der Haken der Belastung nicht standhalten konnte. Ein Konstruktions- oder Produktionsfehler des Liebherr-Krans könne ausgeschlossen werden, so der Rostocker Kranbauer.

Wo wurde der Kranhaken hergestellt?

Geliefert wurden Hebeblöcke und Haken von der Firma Ropeblock im niederländischen Oldenzaal. Hergestellt wurde der Kranhaken wiederum nicht in Oldenzaal, sondern „von einem zertifizierten Lieferanten, der mit Teilen ähnlicher und größerer Größen vertraut ist“, erklärt Ropeblock. Die Firma versichert: Vor der Herstellung sei das Design von autorisierter Seite überprüft worden. Fakt ist: In Europa gibt es kaum Firmen, die derartig große Schwerlasthaken anfertigen. Häufig werden sie deshalb aus der Türkei zugekauft. Oder aus China.

Welches Ziel hatte der Test am 2. Mai?

Der so genannte Überlasttest „war der letzte Test im Rahmen einer Testreihe im Beisein der Klassifikationsgesellschaft“, so Liebherr. Ziel: die finale Kran- und Schiffszertifizierung.

Kran kollabierte bei 2600 Tonnen Bei dem sogenannten Überlasttest für den in Rostock entwickelten Offshore-Schwerlastkran HLC 295000 sollte am 2. Mai im Rostocker Seehafen eine mit Wasser gefüllte Barge angehoben werden. Gewicht: insgesamt 5500 Tonnen. „Beim Überlasttest handelt es sich um einen branchenüblichen Vorgang, bei dem der Kran auf seine maximale Traglast getestet wird“, erklärt Liebherr-Sprecher Schmidt. Der Unfall ereignete sich jedoch bereits bei einer Belastung von rund 2600 Tonnen und löste eine verhängnisvolle Kettenreaktion aus. Der beim Test relativ steil nach Steuerbord (in Fahrtrichtung rechts) stehende Kranausleger schlug nach dem Versagen des Hakens nach hinten über und stürzte auf die Backbordseite. Insgesamt zwölf Personen wurden verletzt – zwei von ihnen mussten in einer Klinik behandelt werden.

Gab es schon zuvor Tests?

Ja. Unter anderem fand bereits am 25. April ein erster Lasttest bei maximaler Ausladung des Krans statt, informiert Liebherr. Dabei seien die wichtigsten Funktionen des Krans im Beisein der Klassifikationsgesellschaft geprüft worden. „Hierbei erfolgte eine vollständige 360-Grad-Bewegung des Krans mit einer Last von rund 836 Tonnen bei einer maximalen Ausladung von 115 Metern – dies entspricht der gleichen Belastung der Kranstruktur, die bei einer Last von 5000 Tonnen bei einer Ausladung von 30 Metern auftritt.“

War der Test erfolgreich?

Ja. Er habe das Tragverhalten der Gesamtstruktur mit rund 100 Prozent des maximalen Kranmoments nachgewiesen, die Funktion des Drehwerks bei maximalem, unter Testbedingungen erreichbarem Torsionsmoment gezeigt und die Funktion des Einziehwerks bei Maximalbelastung nachgewiesen, so Liebherr. Der Test habe gezeigt, dass die Konstruktion des Krans für die geplanten Belastungen im Betrieb sicher bemessen sei.

Wie wurde der Kranhaken geprüft?

Liebherr erklärt lediglich, dass der Kranhaken nach den Bauvorschriften der Klassifikationsgesellschaft konstruiert und von der Klassifikationsgesellschaft zertifiziert worden sei. Auch das Material und der Fertigungsprozess des Hakens sei entsprechend den Anforderungen der Klassifikationsgesellschaft, der DNV GL, geprüft worden. Die DNV GL, Zusammenschluss der norwegischen Unternehmen Det Norske Veritas und Germanischer Lloyd, ist die größte der Welt. Sie will sich nicht zur Prüfung von Einzelkomponenten äußern. Die Prüfung solcher Bauteile beginne normalerweise bereits beim Rohmaterial, bei der Legierung, erklärt Prof. Jürgen Siegl von der Hochschule Wismar, der jahrelang für Klassifikationsgesellschaften gearbeitet hat. Kranhaken würden unter anderem geröntgt und mit Ultraschall untersucht. Jedoch: „Nicht nur der Kran ist neu, auch die Prüfung des Krans“, betont Siegl, der am Fachbereich Seefahrt in Warnemünde Schiffstheorie, Schiffbau und Verkehrsmitteltechnik unterrichtet.

Laufen noch Ermittlungen?

Ja. Die Rostocker Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gewässerverunreinigung. Um zu klären, warum der vierarmige Kranhaken versagte, werde „ein Gutachten an einer deutschen Hochschule erstellt“, erklärt Harald Nowack, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Wo genau, will er nicht sagen. Erste Ergebnisse würden in „vier bis fünf Wochen“ vorliegen. Nowack betont, dass die strafrechtliche Dimension des Ermittlungsverfahrens eher gering sei.

Was ist mit Schadenersatz und anderen zivilrechtlichen Folgen?

Die hätten eine ganz andere Größenordnung, so Nowack. Unklar ist zum Beispiel, wer für die Folgen der geplatzten Übergabe des Spezialschiffes „Orion“ an den belgischen Bagger-, Offshore- und Wasserbaukonzern Deme-Group aufkommt. Denn: Die mit Flüssigerdgas betriebene „Orion“, von der Cosco-Werft im chinesischen Quidong gebaut, sollte eigentlich längst beim Bau des 103 Windanlagen umfassenden Windparks Moray East vor der Küste Schottlands eingesetzt werden. Jetzt ist der belgische Konzern auf der Suche nach einer Ausweichlösung. „Die verantwortlichen Versicherungsgesellschaften sind über den Unfall informiert“, betont Liebherr.

Wird das Schiff fertiggestellt und übergeben?

Derzeit seien sich alle involvierten Parteien einig, dass der Schwerlastkran „schnellstmöglich fertiggestellt werden sollte“, so Liebherr. „In absehbarer Zeit“ werde es „zu einer einvernehmlichen vertraglichen Einigung“ kommen. Über die Zukunft des kompletten Schiffes gibt es dagegen keine verbindlichen Aussagen.

Werden die Haken an anderen Kränen jetzt noch mal überprüft?

Eine nachträgliche Prüfung von bereits zertifizierten und geprüften Haken sei nicht erforderlich, betont Liebherr. „Mit den ausgelieferten Haken ist ein sicherer Kranbetrieb gewährleistet. Die Gesellschaften der Liebherr MCCtec GmbH liefern seit Jahrzehnten Maschinen, die jeweils mit einem oder mehreren Haken ausgerüstet sind. Vergleichbare Ausfälle sind bei Tausenden von im Einsatz befindlichen Haken nicht zu verzeichnen.“

Bei dem Unfall liefen Betriebsstoffe ins Hafenbecken B, konnten aber aufgefangen werden. Seither ist die „Orion“ durch eine Ölsperre abgeriegelt. Tritt weiter Öl aus?

Nein, derzeit gebe es keinen Schadstoffeintrag ins Wasser, informiert die Hansestadt Rostock. Die Ölsperre sei „eine rein präventive Maßnahme“.

Von Thomas Luczak