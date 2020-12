Rostock

Wären da nicht der Kopf des Schwerlastkran-Turmes und die beiden kleinen Liebherr-Krane hinter den Aufbauten und am Heck – die „Orion“ sähe wieder fast so aus wie im November 2019: Vor 13 Monaten kam das 216,50 Meter lange Spezialschiff aus der Bauwerft im chinesischen Quidong in Rostock an. Es sollte mit dem größten jemals von Liebherr gebauten Offshorekran ausgerüstet werden – dem HLC (Heavy Lift Crane) 295000. Alles lief gut – bis zu dem verhängnisvollen Unfall am 2. Mai.

Alle Trümmer beseitigt

Heute sind die Trümmer der Havarie beseitigt: Der damals kollabierte, insgesamt 145 Meter lange Doppel-Ausleger ist komplett demontiert. Und auch der sogenannte A-Bock wurde abgebaut. „Wir liegen gut in der Zeit“, erklärt Liebherr-Sprecher Dieter Schmidt.

Alle beschädigten Elemente sollen bis zum Ende des Jahres geborgen sein, so der Plan des Rostocker Kranbau-Unternehmens. „Die Bergungsarbeiten verlaufen reibungslos und planmäßig“, teilt Schmidt mit.

Bergungsarbeiten laufen reibungslos

Für die Demontage-Arbeiten setzten die eigens dafür engagierten Heavy-Lift-Spezialisten des belgischen Schwerlastunternehmens Sarens schwere Technik ein: drei Liebherr-Raupenkrane mit jeweils 750 Tonnen Tragkraft, mehrere kleine Mobilkräne sowie – ganz am Schluss – den fest installierten Liebherr-Schwerlastkran TCC 78000.

Der rot-weiße Riese mit einer Tragfähigkeit von 1600 Tonnen war bereits beim Bau des später havarierten Offshorekrans beteiligt. Derweil laufen die Stahlbauarbeiten für die neuen Teile des Krans in den Werkhallen von Liebherr.

Unfallursache noch immer unklar

Warum der für 5000 Tonnen ausgelegte Kranhaken einer Belastung von 2600 Tonnen nicht standhielt und ein sogenannter Überlasttest in einer Katastrophe endete, ist noch immer unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung, ein Gutachten verzögert sich bis 2021. Konstruktions- oder Produktions­fehler des Krans selbst seien ausgeschlossen, so der Kranbauer.

Schiff wird 2021 fertig

Bei dem Unfall waren insgesamt zwölf Personen verletzt worden – zwei von ihnen mussten in einer Rostocker Klinik behandelt werden. Sachschaden: bis zu 100 Millionen Euro, so die Polizei. Offen ist ebenfalls, wer für die Folgen der geplatzten Übergabe der „Orion“ an den Auftraggeber, den belgischen Bagger-, Offshore- und Wasserbaukonzern Deme-Group, aufkommt.

Die mit Flüssig­erdgas betriebene „Orion“ sollte eigentlich seit Frühjahr 2020 beim Bau des Windparks „ Moray East“ vor Schottland eingesetzt werden. Jetzt soll das Schiff im kommenden Jahr fertiggestellt werden.

Von Thomas Luczak