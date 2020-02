Lieblings-Drink, Klischees und Promi-Gäste: Rostocks bester Barkeeper packt aus

Rostock

Sobald Lars Pfützner (47) den Shaker schüttelt, sind Cocktailtrinker gerührt: Der Barkeeper mixt Klassiker und Kreationen, für die Liebhaber geistreicher Getränke schwärmen. Pfützner ist Chef hinter der Theke des „Zwanzig12“ – einem Mix aus Bar und Restaurant, der nicht nur bei vielen Rostockern als Top-Adresse gilt.

Der Guide des Gourmetmagazins „Falstaff“ empfiehlt das Lokal im Wittespeicher als eines der lohnendsten für Longdrink- und Cocktailgenießer in Deutschland. Das „Zwanzig12“ taucht als einzige Bar aus Mecklenburg-Vorpommern in dieser Liste auf. Erfolgsgarant: Lars Pfützner. Seit 26 Jahren ist der gelernte Tischler Bartender, acht davon im „Zwanzig12“.

Wer sich an seinen Tresen setzt, dem serviert der smarte Barchef ein Lächeln und leckere Longdrinks. Herb-süß oder sauer, mit Rum, Wodka oder Whiskey – rund 60 Drinks für jeden Geschmack stehen auf seiner Karte. Dazu hat Pfützner reichlich Eigenkreationen auf Lager. Und spannende Geschichten. Anlässlich des Weltbarkeepertages am 24. Februar lässt sich die OZ vom Mixologen reinen Wein einschenken.

Dem Klischee nach sind Barkeeper trinkfeste Frauenhelden. Was ist dran?

Lars Pfützner schmunzelt. „Man muss sich im Griff haben. Das fängt beim Alkohol an und hört bei den Frauen auf.“ Wie sieht es bei ihm aus? Die wilden Zeiten lägen längst hinter ihm. „Ich bin Familienvater.“ Umgekehrt machen ihm weibliche Gäste schon mal Avancen. Besonders, wenn sie in größeren Gruppen im „Zwanzig12“ einkehren. „Der heftigste Tag ist der Frauentag. Dann ist hier Halligalli, aber das ist vollkommen okay.“ Was das Trinken betreffe: „Ich glaub’, jeder zweite Bartender hat ein Problem mit Alkohol.“

Wie oft trinkt er einen mit?

Gar nicht, sagt Pfützner. An Einladungen dazu mangele es nicht, aber er halte sich ans Motto: Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Nach Feierabend – zwischen 1 und 4 Uhr – genehmige er sich hin und wieder einen Absacker mit den Kollegen.

Hand auf’s Herz: Wann war sein letzter Absturz?

Pfützner lacht. „Weiß ich nicht mehr.“ Tatsächlich trinke er inzwischen kaum noch Hochprozentiges, geht privat quasi nie in Bars. „Die Zeiten hab ich hinter mir.“ Schenkt er sich in der Freizeit doch mal einen ein, dann höchstens Bier oder Wein.

Was kommt ihm nicht ins Glas?

„Hugo und Aperol Spritz“, sagt der Barkeeper. Beide Getränke serviert er seinen Gästen gern, trinkt sie selbst aber nicht.

Sein Lieblingsrezept?

Lars Pfützner überlegt nicht lange. Er rühre am liebsten den weltweit meistverkauften Cocktail, den Old Fashioned, an. Seine Gäste hingegen bestellen mit Vorliebe Gin Tonic. „Der Hype hält an.“

Wie sieht es mit Showeinlagen mit Shakern aus?

Der Bartender winkt ab. „Mach’ ich nicht, da bin ich oldschool. Es gibt Kollegen, die gern mit Flaschen schmeißen oder Feuer spucken. Ich bin eher der dezente Typ.“ Worauf er hingegen bei der Arbeit Wert lege, sei gute Laune. „Freundlich sein, Lachen – Ehrensache.“

Gibt er für Gäste auch mal den Seelsorger?

Sobald ihm jemand sympathisch sei und die Arbeit es zulasse, dürfe ihm sein Gegenüber gern das Herz ausschütten, sagt Lars Pfützner. Wem etwas auf der Seele brennt und wer seine Sorgen lieber still allein ertränkt, sieht der Barkeeper oft auf den ersten Blick. Eine ausgeprägte Menschenkenntnis bringe der Job mit sich, sagt er.

Wie reagiert er auf Extra-Wünsche?

Klar bitte ihn der ein oder anderer Gast, einen Zentiliter extra einzuschenken, sagt Lars Pfützner. „Das machen wir sowieso. Bei uns kriegen die Leute etwas für ihr Geld.“

Schon mal einem, der zu tief ins Glas geschaut hat, den Hahn zugedreht?

„Oft“, sagt Pfützner. Ob Student oder Schlipsträger – da mache er keinen Unterschied. Er habe schon stadtbekannten Sportlern und namhaften Wirtschaftsbossen die Autoschlüssel abgenommen. „Aber die Namen der Leute verrate ich natürlich nicht“, sagt er und lacht.

Wer verträgt mehr – Mann oder Frau?

„Das kann man pauschal nicht sagen. Das kommt ganz auf die Person und die Tagesform an.“ Er kenne durchaus Frauen, die Männer – auch ihn selbst – spielend unter den Tisch trinken könnten.

Seine Tipps gegen Kater?

„Am besten am nächsten Morgen das trinken, mit dem man abends aufgehört hat – allerdings in Maßen.“ Besser noch sei Vorbeugen. „Zu jedem Schnaps ein Glas Wasser trinken.“ Wen dennoch der Hangover erwischt, der sollte zwei Tassen Kaffee trinken und ein kaltes Bad nehmen, rät Pfützner. Bei müdem Blick greift er ins Medizinschränkchen. „Hämorrhoidensalbe hilft super gegen Augenringe und Falten. Die sollte man aber nicht zu oft in der selben Apotheke kaufen, das könnte Fragen aufwerfen“, sagt Pfützner und lacht.

„Zwanzig12“, Bar und Restaurant in der Schnickmannstraße, geöffnet Mo-Fr ab 11.30 Uhr; Sa+So ab 10 Uhr

Das wird neu im „Zwanzig12“ Die Unternehmensgruppe Adcada hatte das „Zwanzig12“ Ende vergangenen Jahres übernommen. Mit dem Betreiberwechsel stehen Neuerungen an: Das Mobiliar des Lokals soll aufgemöbelt, der Tresen verändert werden. Zudem soll es ab März einen Business-Lunch geben: Dann bekommen Gäste in der Zeit von 11 bis 15 Uhr À-la-carte-Essen serviert. Wer sich selbst als Barkeeper versuchen möchte, hat jeden letzten Sonntag im Monat Gelegenheit dazu: Dann finden im „Zwanzig12“ Cocktailkurse statt.

Bestseller an der Bar Die Website „Drinks International“ hat Barkeeper weltweit nach ihren meistverkauften Cocktails gefragt. Das ist die Top Ten: 1. Old Fashioned 2. Negroni 3. Daiquiri 4. Dry Martini 5. Whiskey Sour 6. Espresso Martini 7. Margarita 8. Manhattan 9. Mojito 10. Aperol Spritz

Von Antje Bernstein