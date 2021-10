Lieblingshof

Florian Wend-Erdel ist zwar erst 17 Jahre alt, doch er weiß ganz genau, was er will. Seine Vision: den 120 Jahre alten Hof seiner Familie weiterführen und mit neuen Wegen seine Ziele verfolgen. „Ich bin hier aufgewachsen. Mein Herz hängt einfach an dem Hof“, sagt er.

Seitdem er acht Jahre alt ist, hält der Gymnasiast der Rostocker Don-Bosco-Schule Hühner. „Erst wurde ich belächelt und immer zu mir gesagt: Ach, du und deine Hühner“, erinnert er sich und lacht. Doch jetzt sind seine Hühnereier bei Freunden, Mitschülern und Lehrern gefragt. Die Anzahl seiner Lohmann-Hühner nahm stetig zu. Die Ställe wurden immer größer und größer.

Doch Florian Wend-Erdel ist wichtig, dass es seinen Hühnern gut geht. Mit vielen Argumenten überzeugte er schließlich seine Eltern, einen mobilen Hühnerstall zu kaufen. „Ich bin sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben, denn am Ende muss mein Vater die Rechnung bezahlen“, sagt er selbstbewusst.

Hühnerstall auf vier Rädern

Das Prinzip des Hühnerstalls auf vier Rädern: Er steht direkt auf der Wiese und wird alle zwei Wochen auf ein frisches Stück weitergezogen. „Das ist die beste Haltungsform bei Legehennen“, sagt der Schüler. Ihm persönlich sei sehr wichtig gewesen, das Urtypische und Moderne miteinander zu verbinden. „Das ermöglicht ihnen hier ein schönes Leben“, sagt der junge Mann, der nach seinem Abitur in Neubrandenburg Landwirtschaft studieren möchte.

Das Prinzip des Hühnerstalls auf vier Rädern: Er steht direkt auf der Wiese und wird alle zwei Wochen auf ein frisches Stück weitergezogen. Quelle: Stefanie Adomeit

Weitere Vorteile der neuen Investition: Der Stall ist solarbetrieben und daher autark, was die Stromversorgung betrifft. Die Fütterung sowie die Entmistung erfolgt automatisch und auch die Luken öffnen sich, je nachdem welche Zeit im Vorfeld eingegeben wurde. 345 Lohmann-Hühner werden hier dann über Nacht untergebracht. „Anderthalb Jahre leben sie hier und dann werden sie in Teterow geschlachtet und als Suppenhühner verkauft“, sagt Florian Wend-Erdel.

Sein Nachname ist übrigens kein Doppelname, sondern ein Versehen. „Bei der Hochzeit meiner Großeltern muss auf dem Standesamt etwas schief gelaufen sein“, sagt er und lacht.

Einmal im Monat frisches Rindfleisch direkt vom Hof

Doch nicht nur mit den Hühnereiern will der engagierte Teenager den Hof seiner Eltern und Großeltern am Leben erhalten. Seit November des vergangenen Jahres wird das Fleisch der hier lebenden Uckermärker Rinder direkt vom Hof verkauft. „Bis 2016 hatten wir Milchkühe, aber aufgrund der Milchkrise, bei der es nur noch 22 Cent pro Liter gab, haben wir aufgehört“, sagt Florian Wend-Erdel.

Er suchte nach neuen Wegen. Und kam zu dem Entschluss, das Fleisch direkt zu vermarkten. Einmal im Monat wird vor Ort verkauft und obwohl er noch nicht einmal groß Werbung dafür gemacht hat, ist die Nachfrage nach seinem Rindfleisch groß.

Die Uckermärker Rinder vom Hof Wend-Erdel in Lieblingshof (Dummerstorf). Einmal pro Monat wird hier direkt vom Hof verkauft. Quelle: Stefanie Adomeit

„Es ist sehr gutes Fleisch, schön zart und es hat eine schöne Marmorierung“, schwärmt er. Von April bis Oktober stehen die Tiere draußen auf der Weide. Hier bekommen sie nur Gras und Heu. Um die 70 Tiere leben derzeit auf dem Hof in Lieblingshof. „Das ist nachhaltige Landwirtschaft“, sagt Florian Wend-Erdel.

Den Lockdown hat der junge Mann genutzt, um Ideen und Strategien zu entwickeln. Er ist das jüngste von drei Kindern und verbringt jede freie Minute auf dem Hof. Auf seinem grünen Kapuzenpullover ist das Logo des Familienhofes zu sehen: eine Kuh mit Kälbchen und ein Huhn, darunter Hof Wend-Erdel Lieblingshof. Wer bei ihm was kauft, bekommt einen weißen Stoffbeutel mit Logo dazu.

Rund um die Uhr Eier, Honig und Nudeln

Da es schon lange keinen Konsum mehr gibt im Ort, hat sich Florian Wend-Erdel überlegt, einen Verkaufsautomaten auf dem Hof aufzustellen. Er ist rund um die Uhr zugänglich und hat nicht nur frische Eier im Angebot, sondern auch Honig von einem Imker aus dem Dorf, Nudeln aus der Manufaktur Real food aus Wiendorf und kaltgepresstes hochwertiges Rapsöl vom Hof und Kartoffeln vom Nachbarbetrieb.

Karl-Heinz Zeuke (74) ist der Opa von Florian Wend-Erdel. Zweimal pro Woche kommt er aus Rostock und hilft auf dem Hof mit. Quelle: Stefanie Adomeit

„Wir haben uns gefragt, was können wir noch machen. Wir haben im Frühjahr blühende Rapsfelder und in Ribnitz die Ostseemühle“, sagt der Teenager. Da lag es nahe, aus dem Raps hochwertiges Öl herzustellen. „Der Raps ist nur einmal von hier und jetzt wieder zurückgefahren“, sagt Florian Wend-Erdel. Ihm ist wichtig, so ökologisch wie möglich zu arbeiten. So habe er unter anderem einen breiten Blühstreifen am Krebssee gesät für den Imker um die Ecke. Neben Raps baut die Familie aber auch Weizen, Gerste, Roggen und Mais an.

Die ganze Familie hilft mit

Jeder aus der Familie, der gerade Zeit hat, hilft auf dem Hof mit. Florian Wend-Erdel ist mit seinen 17 Jahren der Jüngste, sein Opa mit 91 der Älteste. Opa Karl-Heinz Zeuke ist stolz auf seinen rührigen Enkel: „Wir sind froh, dass er mal andere Wege geht und hier fast alles allein organisiert“, sagt der 74-Jährige. Zwei Tage pro Woche kommt der Senior von Rostock nach Lieblingshof, um tatkräftig zu unterstützen. Er hoffe, dass die Ideen seines Enkelsohns Erfolg haben.

Lesen Sie auch:

Das wünscht sich auch Florian Wend-Erdel. Wenn es mit den Hühnern gut läuft, könne er sich vorstellen, noch ein oder zwei mobile Ställe dazuzukaufen. „Viele Kunden legen großen Wert darauf, zu wissen, wo ihr Frühstücksei herkommt und dass es nicht durch ganz Deutschland gefahren ist“, sagt er.

Von Stefanie Adomeit