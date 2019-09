Rostock

Knapp zwölf Millionen Hunde gibt es schätzungsweise in deutschen Haushalten. Er gilt als der beste Freund des Menschen. Haben Sie auch einen bellenden Vierbeiner zu Hause? Die OZ sucht nach dem coolsten Hund in Mecklenburg-Vorpommern – egal ob Pudel, Schäferhund oder Mischling.

Laden Sie einfach hier Ihr Foto hoch und erzählen Sie uns, was Ihren Hund so besonders macht. Die besten Einsendungen veröffentlichen wir online in einer Bildergalerie und zeigen sie in der Zeitung.

Wertvolle Preise zu gewinnen

Anschließend können alle Leser in einer Umfrage über die coolste Schnauze von MV abstimmen. Wer mitmacht, hat die Chance, eines von drei Hundeausrüstungs-Überraschungspaketen zu gewinnen. Zusätzlich werden 7 x 2 Freikarten für die Hundemesse in Rostock verlost.

Die Rassehundeausstellung findet am 5. und 6. Oktober in der Messehalle in Rostock statt. Rund 2000 Rassehunde aus 250 verschiedenen Rassen werden ausgestellt. Sie kämpfen um den begehrten Titel „Best in Show“. Außerdem stellen rund 70 Aussteller ihr Sortiment vor, das von Hundefutter über Spielzeug bis zu Hundeleinen reicht. Auch eine Hundemodenschau und ein Filmhundecasting finden statt.

