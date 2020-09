Rostock

Als im März der Corona-Lockdown verordnet wurde, hatte Götz Widmann die erste Club-Tour zu seinem gerade veröffentlichten neuen Album „Tohuwabohu“ bereits erfolgreich absolviert. Nach seiner Zeit im Berliner Homeoffice freut sich der sympathische Liedermacher nun, dass es wieder losgeht. Am heutigen Freitag läuft der gebürtige Unterfranke in den Rostocker Kulturhafen ein und gastiert ab 20 Uhr im Circus Fantasia. Zuvor sprach er mit der OZ über seine Auftritte in der Hansestadt, die norddeutschen Fans und darüber, wie er die Zeit des Lockdowns erlebte.

Wie und wo hat Sie der bundesweite Corona-Lockdown erwischt?

Ich war gerade im Urlaub, als das mit dem Virus im März so richtig losging. Ich hatte das unverschämte Glück, dass meine erste Tour schon im Februar war. Ich habe aber auch schnell begriffen, dass da etwas unterwegs ist, das unsere Welt total verändern könnte.

Konnten Sie sich gut auf die veränderte Situation einstellen?

Nein, ich fand es sehr schwer. Ich glaube, neben dem Tourismus waren wir Unterhaltungskünstler am meisten von dem Lockdown betroffen. Von heute auf morgen ist dein Beruf ein kollektives Gesundheitsrisiko. Das fühlt sich sehr komisch an …

Machen Sie sich Sorgen über Ihre Zukunft?

Ja, denn hier brechen gerade jede Menge Existenzen von großartigen Leuten weg, die unsere Gesellschaft braucht. Kunst ist systemrelevant! Am meisten Sorgen mache ich mir dabei um die Clubs. Das sind sehr oft Projekte von Idealisten, die keine Rücklagen haben. Ich bin kein Freund von subventionierter Kunst, aber wenn für die Spielstätten nicht mehr getan wird, werden viele davon jämmerlich verrecken. Und dann kommen auch für uns freiberufliche Künstler definitiv härtere Zeiten …

Wie bewerten Sie die staatlichen Hilfen für Kulturschaffende?

Erst einmal haben sich alle sehr darüber gefreut. Es war ja schnell und unbürokratisch und hat den Leuten Hoffnung gegeben. Dann sprach sich aber herum, dass wir das Geld am Ende vielleicht wieder zurückzahlen müssen. Schlimm finde ich auch, dass es in jedem Bundesland anders ist. Wie ineffizient und unfair ist das denn!?

Wieso?

Ich empfinde es als Armutszeugnis, dass wir bei dieser Krise wieder so eine geistige Kleinstaaterei in Deutschland und Europa ausgepackt haben. Es wäre doch der ideale Moment gewesen, endlich einmal als Europäer – ja, sogar als Weltbürger – zu denken und zu handeln.

Apropos Europa: So heißt auch das erste Lied auf Ihrem kurz vor der Corona-Krise veröffentlichten neuen Album „Tohuwabohu“. Ist das ein Plädoyer für ein noch grenzenloseres Europa?

Ja, ich träume schon seit meiner Jugend von den „ Vereinigten Staaten von Europa“. Ich bin jetzt Mitte 50 und habe noch nie einen Krieg erlebt. Das verdanken wir vor allem der europäischen Integration. Ich bin nicht mit allem einverstanden, denn leider regieren in der EU viel zu sehr das Geld und die Interessen der Großkonzerne. Trotzdem ist die europäische Vereinigung eine fantastische Idee. Ich würde keine Sekunde zögern, meinen deutschen Reisepass gegen einen EU-Pass zu tauschen.

Welche Erinnerungen haben Sie an ihre früheren Gastspiele in Rostock?

Unser erstes Konzert in Rostock war auf der „MS Stubnitz“ – damals noch mit meiner alten Band Joint Venture. Das war unsere Premiere auf einem Schiff und es war ein toller Abend. Danach durften wir wie richtige Matrosen unter Deck übernachten und am Morgen waren wir seekrank. Kann aber sein, dass das nicht nur an den Wellen lag. Das zweite Konzert war im Circus Fantasia als Gastmusiker auf einem Fest von Artisten – absolut magisch. So schließt sich jetzt ein Kreis nach über 20 Jahren …

In den letzten Jahren waren Sie mehr im Mau-Club zu Hause …

Ja, mittlerweile ist es auch schon seit 20 Jahren Tradition, dass ich einmal im Jahr im Mau spiele – das ist jedes Mal ein bisschen wie nach Hause kommen.

Wie kommen Sie als gebürtiger Unterfranke mit der norddeutschen, manchmal etwas stoischen Mentalität zurecht?

Bei meinem Konzert sind die Besucher gar nicht so stoisch. Die drehen eher durch! Jedenfalls hatte ich hier bisher immer sehr viel Spaß und habe die Rostocker als ausgesprochen feierfreudig wahrgenommen.

Worauf freuen Sie sich bei Ihrem Besuch in Rostock besonders?

Die Crew vom Mau, die auch das Konzert im Circus Fantasia organisiert, ist außergewöhnlich nett. Ich habe hier ein paar echte Freunde gewonnen, die jedes Mal zu meinem Konzert kommen. Ich freue mich darauf, sie zu sehen, gerade weil es lange nicht klar war, ob es dieses Jahr noch Konzerte gibt und wir eine Gelegenheit bekommen, miteinander ein Bier zu trinken.

Was dürfen Ihre Fans heute beim Konzert von Ihnen erwarten?

Ich habe durch die Zwangspause meine Auftritte ganz neu schätzen gelernt. Sicher, ich wusste schon immer, dass ich das liebe. Aber dass es mir so sehr fehlen würde, wenn auf einmal gar nichts mehr geht, hätte ich nicht erwartet. Ich bin gerade so dankbar für jeden Moment auf der Bühne und ich liebe meinen Job wie schon ewig nicht mehr. Die Leute freuen sich auch so, dass es wieder Livemusik gibt. Da liegt eine besondere Stimmung und gegenseitige Wertschätzung in der Luft, die schwer zu beschreiben ist.

Von Thorsten Hengst