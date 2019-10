Sarah Lesch in Rostock: Von Freiheit, Einsamkeit und der Liebe

Rostock

Die Leipziger Liedermacherin Sarah Lesch spielt seit 2013 auf größeren Bühnen des Landes und begeistert mit ihrer feingeistigen, ehrlichen Musik die Gemüter von den verschiedensten Menschen. Dabei gibt sie einem das Gefühl, mit Gedanken, Gefühlen und Ängsten nicht allein zu sein.

Support: Lukas Meister – mit Gitarre und Mundharmonika

Die Bühne von Helgas Stadtpalast hat Lukas Meister, ebenfalls Liedermacher, mit seiner Gitarre eröffnet. Auch Meister scheint auf der Bühne, anders als so viele andere Musiker, keine Maske aufzusetzen, sich nicht zu verstellen, sondern bleibt ehrlich und pur. Dadurch wurde die intime Wohnzimmeratmosphäre noch verstärkt. Meister sang davon, leuchten zu wollen, und genau das hat er getan, auch wenn er eher natürlich und bodenständig statt glamourös wirkte, konnte er mit seiner Musik leuchten, ein Lächeln auf Lippen und Wärme in so manches Herz bringen.

Lukas Meister blieb für Sarah Lesch auf der Bühne und spielte Kontrabass und Akkordeon. Die Leipziger Gitarristin Steffi Narr spielt E-Gitarre und Sarah Lesch zupft, wie man es von ihr kennt, Gitarre, Ukulele und Banjo. Leschs sechs-minütiges Lied Testament wurde bei Youtube über sechs Millionen mal angesehen.

„Ich weiß, dass man die Angst vergisst, wenn man singt!“

Quelle: Nora Reinhardt

Mit einem langen, sphärischen Gitarrensolo in dem Lied „Plejaden“ bringt Steffi Narr das Publikum zum Jubeln und hat in dem Konzert, in dem Sarah Lesch mit ihren Augen, ihrer Stimme und ihrem Herzen strahlt, auch einen Moment zum Leuchten.

„Mut heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern dass man trotzdem springt.“, singt Lesch in ihrem mitreißenden Song „Da Draussen“ und das Publikum singt leidenschaftlich mit. Mit ihren ehrlichen Songs, die von Freiheit, Ängsten und der Kunst zu Leben handeln, bringt sie, das zu Beginn etwas unruhige Publikum zum Schweigen, Lauschen und Staunen. So pur wie ihre Musik klingt auch die Stimme von Lesch.

Mit zarten bis mitreißenden Liedern

Sarah Leschs Lieder klingen so zart wie die erste Blüte im Frühling und so kraftvoll wie ein reißender Fluss. Mit ihren zarten und starken Liedern lädt sie dazu ein, die Welt aus ihrer Sicht zu sehen, wobei es viel zu entdecken und zu lernen gibt. Da bleibt kein Herz unberührt.

Liedermacher Lukas Meister gibt am 10.01.2020 ebenfalls ein Konzert in Helgas Stadtpalast.

Von Nora Reinhardt