Rostock

Weil er offenbar zu schnell beim Kunden sein und die Pizza noch heiß ausliefern wollte, hat der Fahrer eines Lieferdienstes in der Rostocker Innenstadt am Mittwochabend einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gebaut. Laut Polizei kam es gegen 21.20 Uhr in der Langen Straße, auf Höhe des Abzweigs in die Pädagogienstraße, zu dem Unglück. Der Fahrer des Kleinwagens war offenbar viel zu schnell unterwegs und verlor dann die Kontrolle.

Der VW brach nach links aus und rammte mehrere Begrenzungspoller zu den Straßenbahngleisen. Insgesamt fünf Stück riss er bei seiner Irrfahrt aus der Verankerung, weitere beschädigte er. Der Lieferdienst blieb schließlich mit zwei platten beziehungsweise demolierten Reifen stehen. Besucher eines Imbisses in der Langen Straße hatten mehrere laute Knallgeräusche wahrgenommen und nach dem Unfall den Notruf gewählt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Hoher Schaden

Der hinterlassene Schaden ist immens, nicht nur am Auto sondern auch an den Pollern, die nun erneuert werden müssen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Im Jahr 2018 starben 86 Menschen bei Verkehrsunfällen im Land – sieben mehr als im Vorjahr. Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Unfällen, die sich seit 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und fahren Sie bitte rücksichtsvoll.

Stefan Tretropp