Der Lila Bäcker hat am Mittwoch ein XXL-Brot zusammen mit einer Spende von 18 586,30 Euro an die Kinderkrebshilfe Rostock überreicht. Im Dezember hatte die Bäckereikette in ihren 270 Filialen über den Verkauf des Roggenmischbrots dieses Geld gesammelt. „Wir danken allen unseren Kunden in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin für ihre Spende beim Kauf unseres beliebten Roggenmischbrots! Die Unterstützung der Kinderkrebshilfe Rostock ist eine Herzensangelegenheit für uns“, so Viola Kaluza, Geschäftsführerin der Unser Heimatbäcker Holding GmbH.

Appartements für fünf Familien

Die Kinderkrebshilfe betreibt ein Eltern-Kind-Haus mit einem neuen Außengelände in der Nähe der Kinderonkologie der Uniklinik Rostock. Während der Behandlungen wohnen dort bis zu fünf Familien vor allem aus Mecklenburg-Vorpommern und im Sommer auch erholungssuchende Familien mit krebskranken Kindern aus der ganzen Bundesrepublik.

Der 1992 gegründete Verein zur Förderung krebskranker Kinder Rostock e.V. beschäftigt fünf fest angestellte Mitarbeiter, die zusammen mit zahlreichen Ehrenamtlichen Familien in der schweren Zeit der Behandlung unterstützen. Neben dem 2018 erbauten Eltern-Kind-Haus bieten sie individuelle Beratung und Hilfe sowie Veranstaltungen, Freizeit- und Betreuungsangebote und finanzielle Hilfe in sozialen Notlagen. Denn hohe Fahrtkosten und die Anschaffung von Hilfsmitteln belasten das Familienbudget erheblich.

Der gemeinnützige Verein, der keine staatliche Förderung erhält, wird von 150 Mitgliedern und Förderern finanziert und ist auf Spenden und ehrenamtlich Tätige angewiesen. In enger Kooperation mit der Kinderonkologie der Uniklinik Rostock werden Unterstützungen und Übernachtungen organisiert.

Pandemie erschwert Arbeit

„Wir danken dem Lila Bäcker für die großzügige Spende, denn wir planen noch viele bauliche Maßnahmen oder behindertengerechte Verbesserungen“, erklärte Prof. Dr. Gudrun Eggers, Vorsitzende des Vereins zur Förderung krebskranker Kinder Rostock e.V. Die Kinderkrebshilfe musste seit Beginn der Corona-Krise in zusätzliche Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen investieren. Vor allem persönliche Kontakte wie Beratungen und Veranstaltungen seien erschwert und teilweise weggebrochen. Deshalb suchen wir weitere Förderer und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, die uns bei der Pflege der Außenanlagen, bei Betreuungen und Veranstaltungen unterstützen“, so Eggers.

Rund 80 Familien haben im letzten Jahr unser Eltern-Kind-Haus genutzt. 17 Familien wurden vom Verein finanziell unterstützt.

