Am Mittwoch ist der Fahrer eines Mercedes auf der Autobahn 19 an der Ausfahrt Linstow im Landkreis Rostock gestoppt worden. Die Autobahnpolizei in Potsdam hatte einen Hinweis erhalten, dass ein Fahrer unsicher unterwegs war. Die Polizei in Röbel würde verständigt, sie konnte den Fahrer schnell ausfindig machen. Die Beamten zeigten dem Führer des Mercedes an, dass sie eine Verkehrskontrolle durchführen wollen.

Der Fahrer wollte vor der Kontrolle fliehen, die Polizei konnte ihn aber vorher stoppen. Dabei stellte sich heraus, dass der 62 Jahre alte Berliner, stellte sich heraus das der Mann stark alkoholisiert war. Eine Blutentnahme im Krankenhaus von Teterow ergab einen Alkoholwert von 2,13 Promille.

Der Mann gab an auf dem Weg in seine Ferienwohnung an der Ostsee zu sein. Zu den offensichtlich frischen Beschädigungen an seinem Fahrzeug wollte der Berliner keine Aussage tätigen. Die Polizei schätzt die Schäden am Wagen auf ungefähr 8000 Euro.

Führerschein eingezogen – Strafanzeige gestellt

Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen. Zusätzlich stellte die Polizei Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie ermittelt sie wegen des Verdachtes der Unfallflucht.

Die Polizei sucht noch nach Zeugen der ungefähr 150 Kilometer langen Fahrt des Mannes.

