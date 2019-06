Graal-Müritz

Zum 7. Mal schon richten die Tourismus- und Kur GmbH, die Bäderbibliothek , das Heimatmuseum und der ASB-Regionalverband gemeinsam die Graal-Müritzer Literaturwoche aus. Ein buntes Gemisch von Lesungen, Schreibkursen, Theater- und Kinoabenden erwartet die Besucher vom 24. bis 29. Juni. „Im Fokus stehen Schriftsteller, die Graal-Müritz mal besucht haben, aber auch Autoren, die heute hier leben und schreiben“, sagt Susanne Graf, Leiterin der Bäderbibliothek.

Seit Beginn des Bäderwesens in Graal und Müritz fanden hier viele namhafte Autoren Muße und Muse. Erich Kästner, Hans Fallada, Alfred Kerr, Franz Kafka, Willi Bredel, Walter Kempowski, Ruth Kraft und viele mehr. „In vielen ihrer Werke finden sich Hinweise auf Graal-Müritz“, sagt Graf. „So ein literarisches Erbe ist ein Geschenk und es verpflichtet“, betont die Bibliothekschefin.

Eröffnet wird die nun schon traditionelle Literaturwoche am 24. Juni um 19.30 Uhr im Haus des Gastes mit einem ganz besonderen Gast: Achim Ditzen, Sohn von Hans Fallada, liest aus dem erst 2018 herausgegebenen, bis dato unveröffentlichten Briefwechsel seines Vaters mit dessen Schwestern. „Ohne euch wäre ich aufgesessen“ ist der Titel der Geschwisterbriefe, die zwischen 1928 und 1946 geschrieben wurden und auch einen ganz persönlichen Einblick in die damalige politische Situation in Deutschland geben. Anschließend besteht die Möglichkeit zu einem Gespräch mit dem Autor. (Tickets 7/6 Euro im Haus des Gastes oder in der Bibliothek).

Am 25. Juni gibt der Graal-Müritzer Autor Joachim Puttkammer um 17 Uhr im Heimatmuseum Einblicke in sein Schaffen. Um 20 Uhr wird im Haus des Gastes ein Kästner-Film gezeigt. Für beide Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Am 26. Juni gibt es schon um 10 Uhr eine unterhaltsame Stunde mit Texten und Gedichten an der Lyrikbuche im Rhododendronpark. Am Nachmittag heißt es um 15 Uhr im Konzertpavillon „ Kästner trifft Tucholsky“, eine Gesang-Text-Darbietung der Chorgemeinschaft Graal-Müritz. Am 26. Juni Tag werden auch zwei Schreibkurse im Garten der Bäderbibliothek angeboten.

Zu hören gibt es am 27. Juni um 15.30 Uhr im Haus des Gastes Geschichten von Heinrich Seidel und Johannes Trojan, die vor 130 Jahren die Umgebung von Graal-Müritz erwandert und viele Naturgeschichten hinterlassen haben. Zu den Geschichten von Wäldern und Vögeln können Besucher unter Anleitung von Regine Meyer-Klüßendorf Bäume und Vögel gestalten – quasi Origami für Anfänger und Fortgeschrittene. Mit Vögeln geht es am Abend um 19.30 Uhr im Konzertpavillon im Rhododendronpark weiter. „Ob die Möwen wohl manchmal an mich denken?“, fragt Kristine von Soden in der Lesung ihres Buches.

Der 28. Juni startet mit einem Literatur-Frühschoppen um 9.30 Uhr in der Bäderbibliothek. Mittags um 11 Uhr kommen im Konzertpavillon Gedichte von Mascha Kaléko zu Gehör, dargeboten von Viola Livera und mit Bernhard Schwark am Kontrabass. Der Tag endet mit einem Waldspaziergang: Heidepapst Wilfried Steinmüller lädt zu einem Abend mit Geschichten von Wildbret und Jägerlatein in den ASB-Bürgertreff. Zugabe: Imbiss mit regionalen Zutaten.

Zum Abschluss der Literaturwoche wird am 29. Juni um 15 Uhr im Domizil Waterkant (Dr.-Leber-Straße 5a) Sagenhaftes aus Mecklenburg vorgetragen. Das letzte Wort bekommt dann Erich Kästner, um 19.30 Uhr im Haus des Gastes. Johannes Kirchberg präsentiert eigene Vertonungen zeit- und gesellschaftskritischer Lyrik Erich Kästners. In diesem Sinne: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, wie Kästner schon damals sagte. „Ja, wir haben viele interessante Veranstaltungen vorbereitet und freuen uns auf die Gäste“, betont Bibliothekschefin Susanne Graf.

Doris Deutsch