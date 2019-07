Rostock

Die 28-jährige Sanne sitzt weinend vor dem Spiegel. Die junge Frau ist schlank und sportlich und trotzdem treibt ihr Äußeres sie regelmäßig in die Verzweiflung. Sie findet sich zu dünn und leidet unter einem negativen Selbstbild, das ihr im Alltag oft Probleme bereitet. Sanne ist eine fiktive Figur und ihre Geschichte wurde von der Studentin Lena Amtsberg geschrieben. Lena, von ihren Freunden Leni genannt, kennt solche Probleme: „Jeder weiß wie es ist, in den Spiegel zu schauen und sich nicht mit dem wohlzufühlen, was man sieht.“ Sie beschäftigte sich intensiv mit dem Thema und schrieb zur Verarbeitung ein Lied. Daraus entstand die Idee für einen Kurzfilm: „Little Girl in the Mirror“, eine Geschichte über die Wahrnehmung des eigenen Körpers und wie man lernt ihn, zu akzeptieren.

Body Positivity - ein Selbstbild

Leni studiert Spanisch und Medienwissenschaften an der Uni Rostock. In ihrer Freizeit musiziert sie, spielt Theater und ist in der Rostocker Filmemacherszene tätig. Drehbuch und Regie sind ihre große Leidenschaft, die sie später auch beruflich verfolgen will. „Ich würde sagen, Film mache ich hauptsächlich und Studieren so hobbymäßig“, scherzt die 23-Jährige. Schon seit der elften Klasse schreibt Leni Drehbücher. Ein Kurs in Darstellendes Spiel weckte das Interesse.

Ihr aktuelles Projekt „Little Girl in the Mirror“ ist gesellschaftskritisch. Die Hauptperson Sanne, gespielt von der Berliner Schauspielerin Pia Zessin, leidet jeden Tag unter massiven Selbstzweifeln. Sie ist völlig unzufrieden mit der eigenen Figur – ein Umstand, der bei vielen Menschen im realen Leben oft zu Essstörungen und zu therapeutischer Behandlung führt. Für Leni ist das Problem offensichtlich: „Die Gesellschaft stellt unrealistische Schönheitsideale auf, die wir erreichen sollen, die aber niemand erreichen kann.“ Das könne nicht nur Menschen mit Über- oder Untergewicht betreffen, sondern jeden, der den Idealen nicht entspreche.

„Body Positivity“, die Einstellung ein positives Selbstbild zur eigenen Figur zu haben, soll helfen. Diese will Lena in „Little Girl in the Mirror“ vermitteln. In einem intensiven Selbstgespräch lernt Sanne, mit dem inneren Konflikt fertigzuwerden. Auch Tanz und Musik sollen zum Einsatz kommen. Für die Leni verdient jeder Körper Wertschätzung, egal wie er aussieht: „Wir müssen verstehen was für Wunder unsere Körper sind und was sie alles leisten können. Dafür sollten wir dankbar sein.“

Pia Zessin und Lena Britt Amtsberg sprechen in einem Vorstellungsvideo über ihr neues Filmprojekt "Little Girl in the Mirror". Quelle: Matthias Marx

Eine Filmcrew, der man vertraut

Für das Projekt hat Leni viel Rückhalt. Dazu gehört Matthias Marx von der Rabauke Filmproduktion aus Rostock. Er ist Produktionsleiter bei „Little Girl in the Mirror“ und seit vier Jahren gut mit Leni befreundet. „Sie fasst Themen an, die kaum jemand macht und das ist ziemlich beeindruckend und verdient jede Unterstützung.“, sagt er.

Auch für Hauptdarstellerin Pia Zessin, ist das Thema wichtig: „Jeder beschäftigt sich direkt oder indirekt damit. Es ist wichtig, dass der Diskurs noch ehrlicher geführt wird und dass die Diskussion darum nicht abbricht.“ Von Lenis Arbeit sei sie ein großer Fan.

Die Filmcrew stehe hinter dem Projekt, betont Leni. „Ich finde es schön Menschen dabei zu haben, für die das mehr als nur ein Filmdreh ist und denen ich vertrauen kann – vor allem wenn es um solche menschlichen Themen geht.“ Das Team verdient kein Geld an dem Film. Um das Projekt zu finanzieren und Kosten, wie die für Technik und Drehorte zu decken, sammelt Lena Geld über ein Crowdfunding. „So ein Film kann teuer sein und wenn die Leute schon nicht daran verdienen, sollen zumindest die Arbeitsbedingungen stimmen.“

Film als Sprachrohr

In ihren bisherigen Filmprojekten verarbeitete sie ebenfalls gesellschaftliche Themen. Das Musikvideo „Lass mich los“, handelte von psychischer und physischer Gewalt an Frauen in Partnerschaften. „Da habe ich auch meine eigene Geschichte aufgearbeitet, weil ich schon in so einer Beziehung war“, erzählt sie. Im gemeinschaftlichen Filmprojekt „Welt unter“ der Filmproduktion „Rostocker Schule“ stellte sie Sexismus in der Fußball-Fanszene dar.

Die Studentin möchte sich gegen Ungerechtigkeiten einsetzen. Im Alltag erlebe man oft Diskriminierung und nicht jeder habe die Mittel oder die Stärke, sich dagegen auszusprechen. Für Leni ist klar: „Wir haben alle eine Verantwortung für die Mitmenschen, die nicht für sich selbst einstehen können.“ Mit ihren Filmen und der Musik möchte sie dieser Verantwortung nachgehen.

Wer sich für „Little Girl in the Mirror“ interessiert, kann das Projekt unter www.startnext.com/littlegirlinthemirror finanziell unterstützen. Der Finanzierungszeitraum geht noch bis zum 31. Juli. Dann beginnen die Dreharbeiten.

Anh Tran