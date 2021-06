Den Musikern der Jive-Sharks juckte es eigentlich schon im März in den Fingern. In diesem Jahr findet das traditionelle Jubiläumskonzert drei Monate später und draußen statt. Sie spielen am 12. Juni im Klostergarten Rostock.

Endlich wieder auf der Bühne stehen! Musiker Fritz Mikefoun freut sich, dass er und seine Band „The Jive Sharks“ am 12. Juni die Open-Air-Konzert-Saison im Rostocker Klostergarten eröffnen können. Eigentlich juckte es den Musikern aus Rostock und Berlin schon im März in den Fingern, wenn die Swing-Band traditionell ihr Bühnenjubiläum begeht - aber coronabedingt musste das in diesem Jahr in den Sommer verschoben werden. Quelle: Ove Arscholl