Schwerin

Betriebsräte der MV Werften, Vertreter der IG Metall haben am Mittwochvormittag in der Staatskanzlei mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (beide SPD) über die Situation des Unternehmens mit rund 1900 Beschäftigten sowie über die nächsten Schritte nach der Insolvenz beraten. Die Regierungschefin will über die Ergebnisse in einem Statement berichten, dass die OSTSEE-ZEITUNG hier live ab etwa 12:30 Uhr überträgt.

Das Amtsgericht Schwerin hat unterdessen für vier der acht insolventen MV-Werften-Gesellschaften einen vorläufigen Insolvenzverwalter eingesetzt. Dabei handele es sich um Rechtsanwalt Christoph Morgen von der Hamburger Kanzlei Brinkmann & Partner, teilte ein Gerichtssprecher am Mittwoch mit.

Bestellt wurde Christoph Morgen demnach für die MV Werften Fertigmodule GmbH, die MV Werften Stralsund GmbH, die MV Werften Wismar GmbH und die MV Werften Rostock GmbH. Dort ist die Produktion zusammengefasst. Für die anderen vier Gesellschaften – die MV Werften Holdings Limited und drei Liegenschaftsgesellschaften – soll nach Worten des Gerichtssprechers noch an diesem Mittwoch oder Donnerstag ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt werden.

