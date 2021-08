Mit dem traditionellen Läuten einer Schiffsglocke haben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen die 30. Hanse Sail eröffnet. Am Freitag startet mit den traditionellen Ausfahrten. OZ berichtet live vom maritimen Volksfest.

Live-Stream von der Hanse Sail 2021: So läuft eine Ausfahrt mit der Santa Barbara Anna

Maritimes Volksfest - Live-Stream von der Hanse Sail 2021: So läuft eine Ausfahrt mit der Santa Barbara Anna

Maritimes Volksfest - Live-Stream von der Hanse Sail 2021: So läuft eine Ausfahrt mit der Santa Barbara Anna