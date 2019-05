Solche Gäste hat Mecklenburg-Vorpommern nicht alle Tage: Am Montag ist das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Maxima in Rostock-Laage gelandet. Bis Dienstag sind Besuche in Schwerin, Rostock und Bollewick geplant. Wir berichten hier ab 11 Uhr im Liveblog.