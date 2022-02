Rostock

Anstoß in Rostock: Im Internet tragen Sportler aus der gesamten Hansestadt diesen Sonntag (6. Februar) die zweite Stadtmeisterschaft im Computer-Fußball-Spiel Fifa 2021 aus. Schirmherr ist Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Als Titelverteidiger geht Markus „MoegoGaming“ Kunze von Hansa Rostock eFootball ins Turnier.

E-Sports – in Asien und in den USA ist das längst ein Mega-Trend. Bei den großen Turnieren der Szene werden Preisgelder in Millionenhöhe gezahlt. Bei der Rostocker Meisterschaft geht es um den guten Zweck: Die Stadt, die Wiro, die Ostsee-Sparkasse und die Stadtwerke spenden für die Vereine der Sieger. Unterstützt wird das Turnier auch vom Stadtschülerrat Rostock und vom Stadtsportbund Rostock.

So sind die Regeln

Die Regeln sind einfach: Die einzelnen „Vertreter“ ihrer Vereine treten in den einzelnen K.-o.-Runden gegeneinander an. Damit niemand einen Vorteil hat, haben alle digitalen Mannschaften dieselbe Spielstärke – Hansa Rostock ist bei dem Turnier genauso gut wie Real Madrid.

Wie steht es aktuell? Hier geht’s zum Youtube-Livestream und zum Stream auf Twitch.

Von Antje Bernstein