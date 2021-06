Sanitz

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Dienstag virtuell im Gymnasium Sanitz (Kreis Rostock) zu Gast. Sie will sich mit jungen Menschen über Europa zu diskutieren. Der EU-Projekttag lädt sowohl Schülerinnen und Schüler, als auch Politiker dazu ein, sich über Fragen rund um das Thema Europa auszutauschen.

Anlass ist der „EU-Projekttag an Schulen“, der bereits zum 14. Mal stattfindet. Im vergangenen Jahr ist der Termin aufgrund der Pandemie ausgefallen. Nun holt die Kanzlerin diesen Termin nach und will mit den Schülerinnen und Schülern über aktuelle europapolitische Themen diskutieren. Der Dialog wird ab 11 Uhr live auf bundesregierung.de gestreamt.

Der jährliche Projekttag geht auf eine Initiative der Bundeskanzlerin anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2007 zurück und wird gemeinsam von Bund und Ländern durchgeführt. Ziel ist es, sich im persönlichen Gespräch mit jungen Menschen über Europa auszutauschen und für die europäische Idee zu werben. „Ich konnte feststellen, dass es ein sehr, sehr großes Interesse an Europa gibt. Aber vor allen Dingen auch an der Frage: Was bedeutet das für mein Leben?“, sagte Merkel 2019 an einem solchen Projekttag.

Schüler engagieren sich für Europa

Das Gymnasium Sanitz engagiert sich in besonderer Weise für Europa. So beteiligt sich die Schule am Erasmus+-Programm und an eTwinning-Projekten. Das Projekt „Listen to my radio – Breaking News“, bei dem die Schüler des Englisch-Leistungskurses in nationalen und internationalen Teams eigene Podcasts produzierten, wurde sogar ausgezeichnet. Von ihren Erfahrungen und den Programmen wollen die Schüler der Bundeskanzlerin berichten, anschließend stellen sie ihre Fragen an Angela Merkel.

Um 11 Uhr soll der Livestream mit den Sanitzer Gymnasiasten starten. Hier können Sie die Diskussion live verfolgen: https://www.bundesregierung.de/breg-de

Von OZ