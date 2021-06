Mit dem Anlauf des Kreuzfahrtschiffs „Aidasol“ beginnt am Donnerstag in Warnemünde die Kreuzfahrtsaison 2021. Das Schiff hatte am vergangenen Samstag in Kiel eine Ostseereise mit Aufenthalten in Schweden begonnen. Am Donnerstagabend geht es dann weiter nach Göteborg. Seien Sie um 18 Uhr hier live mit dabei, wenn das Schiff ausläuft.