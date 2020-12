Rostock

Der Schnee knackt unter den Füßen, Plätzchenduft liegt in der Luft und ein Chor singt „Oh, du Fröhliche“: Auch wenn es in MV noch nicht richtig geschneit hat und viele weihnachtliche Traditionen wegen Corona abgesagt wurden, möchten die OSTSEE-ZEITUNG und die Hochschule für Musik und Theater Rostock auch in diesem Jahr eine feierliche Stimmung verbreiten.

Am 8. Dezember wird die große Weihnachtsgala der OSTSEE-ZEITUNG und der HMT Rostock live aus dem Katharinensaal übertragen.

Die Studierenden werden traditionelle und bekannte Weihnachtslieder performen und Ihnen so ein weihnachtliches Gefühl in die Wohnzimmer bringen.

Seit 2003 bieten die OZ und die HMT jedes Jahr das Benefizkonzert an und spenden den Erlös an „Helfen bringt Freude“. Auch in diesem Jahr werden Spenden gesammelt.

Hier beginnt am Dienstag um 19.30 der Stream der OZ-Weihnachtsgala live aus dem Katharinensaal.

OZ-WEINACHTSGALA I hmt on air mit Studierenden der Gesangsklasse von Martina #Rüping | Auf dem Programm stehen #Weihnachtslieder wie „#Maria_durch_ein_Dornwald_ging“ und „#O_Holy_Night“, der „#Abendsegen“ und „Der kleine Sandmann“ aus „#Hänsel_und_Gretel“ von Humperdinck sowie weitere Lieder, Arien und Ensemblestücke u. a. von #Händel, #Scarlatti und #Vivaldi. Am Klavier begleitet Thomas #Hinz. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Martina Rüping. Mit diesem Konzert möchte die hmt-Rostock für ihr treues Publikum da sein und ihre Weihnachtsgrüße in die Welt schicken. Es ist auch ein Trost für die große Benefiz-Weihnachtsgala der Ostseezeitung und der hmt Rostock, die dieses Jahr aus den bekannten Gründen nicht in der gewohnten Weise stattfinden kann. Wer trotzdem für die OZ-Weihnachtsaktion spenden möchte, für den steht folgendes Spendenkonto bereit: Universitätsmedizin Rostock, IBAN: DE17 1305 0000 0202 0123 44, Verwendungszweck: Spende: OZ-Weihnachtsaktion 2020 "#Tommy_nicht_allein". Die Initiative "Tommy nicht allein" unterstützt die Rostocker Uni-Kinderklinik damit, dass Studierende sich ehrenamtlich um kranke Kinder kümmern, mit ihnen spielen und sie trösten. Damit entlasten sie nicht nur Eltern, sondern helfen auch beim Gesundwerden. Posted by Ostsee-Zeitung on Tuesday, December 8, 2020

Von OZ