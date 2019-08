Rostock

Die OZ berichtet live über den Protest gegen das neue Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG) am Sonntag in Rostock. Für 13 Uhr ist eine Demonstration in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt angekündigt.

Mehr als 60 Vereine und Organisationen, dazu Dutzende Privatpersonen haben sich bisher im Bündnis zusammengeschlossen – darunter neben linken Organisationen, Jusos, Grünen oder Hacker-Gruppen auch Fans des FC Hansa Rostock. Sie sehen in dem Gesetz einen erheblichen Eingriff in die Privatsphäre. Los geht es am Doberaner Platz. Gemeinsam wollen die Teilnehmer dann in Richtung der Polizeiinspektion in der Ulmenstraße ziehen.

Die OZ berichtet an dieser Stelle ab Sonntag 13 im Liveticker über die Geschehnisse vor Ort.



Am Sonntag ab 13 Uhr beginnt der Liveticker von der Demo an dieser Stelle

Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Von OZ