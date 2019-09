Liveticker zum Nachlesen: So lief der Klima-Aktionstag mit Tausenden Menschen in MV

„Fridays for Future“ - Liveticker zum Nachlesen: So lief der Klima-Aktionstag mit Tausenden Menschen in MV In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag mehrere Tausend Menschen für eine lebenswerte Zukunft auf die Straße gegangen. Wir haben ab dem Morgen live von mehreren Veranstaltungen im Land berichtet. Alle Ereignisse mit vielen Fotos und Videos zum Nachlesen.

„Dieser Tag kann ein echter Wendepunkt in der stagnierenden Klimapolitik werden“, so Björn Pasemann. Etwa 1500 Menschen haben am Freitag beim Klimastreik in Greifswald demonstriert. Quelle: Martina Rathke