Rostock

Kommt es zwischen den verfeindeten Fan-Lagern von Hansa Rostock und St. Pauli am Sonnabend, 2. April, zu Auseinandersetzungen? Das brisante Duell der Zweitligisten wird im Ostseestadion um 20.30 Uhr angepfiffen. Doch die Polizei rechnet damit, dass es schon vorab zu Kämpfen abseits des Platzes kommt.

Um die 2000 Polizisten werden nach OZ-Informationen im Einsatz sein. Schon beim Hinspiel in Hamburg habe es Probleme gegeben: Hansa-Fans waren mit der Polizei aneinandergeraten. Rund 2300 Pauli-Fans haben nun eine Karte für das Spiel in Rostock bekommen.

Liveticker ab 17 Uhr zum Spiel Hansa gegen Pauli

Ob es zu ähnlichen Szenen in Rostock kommt, wie Ende September beim Spiel gegen Schalke 04? Am Leuchtturm in Warnemünde kam es zu Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Anhängern beider Vereine. Die OZ ist deshalb schon einige Stunden vor dem Spiel in der Stadt unterwegs, um die Stimmung einzufangen.

Planmäßig startet der Liveticker am 2. April um 17 Uhr, sollte es schon vorab zu Gewalt kommen, halten wir Sie natürlich schon eher an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Von OZ/acs