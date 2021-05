Der FC Hansa Rostock kämpft beim Heimspiel am Samstag ab 13:30 Uhr im Ostseestadion um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. 7500 Fans sind im Stadion dabei und unterstützen die Mannschaft. Wie die Stimmung vor Ort ist und ob der Fußballclub den Aufstieg meistert, können Sie hier in unserem Liveticker verfolgen.