Der zehnte globale Klimastreik hat am Freitag auch in MV hunderte vor allem junge Menschen auf die Straßen gebracht. Es gab Demos unter anderem in Rostock, Schwerin, Greifswald, Stralsund, Neustrelitz, Waren und Bergen auf Rügen. Die OZ hat das Demonstrationsgeschehen begleitet. Der Liveticker zum Nachlesen.