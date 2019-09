Liveticker: So läuft die erste Rostocker Bürgerschaftssitzung mit OB Madsen

Seit zehn Jahren diskutiert Rostock, was auf der Mittelmole passieren soll. Doch der Streit um das Grundstücke mitten in der Warnow in Warnemünde eskalierte mehr und mehr. Nun hat der neue Rathaus-Chef Claus Ruhe Madsen vor wenigen Tagen sein erstes Machtwort gesprochen: Er hat die Planungen gestoppt, will ganz von vorne anfangen.