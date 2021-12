Rostock

Gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren – das wollen am Montag wieder Tausende in Rostock. 10 000 Teilnehmer wurden bei den Ordnungsbehörden angemeldet. Für Rostocker bedeutet dies: Zahlreiche Straßen in der Stadt werden gesperrt, viele Polizeikräfte im Einsatz sein. Die Kundgebung wird etwa gegen 17 Uhr beginnen.

Die August-Bebel-Straße muss am Montag zwischen 15 und 21 Uhr im Bereich zwischen Steintor und Am Vögenteich voll gesperrt werden. Außerdem sind zeitweilige Einschränkungen im gesamten Bereich der Rostocker Innenstadt zu erwarten – unter anderem in der Straße Am Strande und der Ernst-Barlach-Straße. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den Bereich der Innenstadt während dieser Zeit zu umfahren.

Handgemenge bei Demo vor Weihnachten

Bereits in den letzten Wochen hatte es immer montags Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. Am vergangenen Montag waren in der Spitze um die 10 000 Menschen versammelt. Es hatte auch Handgemenge gegeben. Politiker hatten bereits schärfere Auflagen für die Demonstrationsteilnehmer gefordert, die in der Vergangenheit zum Teil dicht gedrängt und ohne Abstand und Maske demonstriert hatten.

