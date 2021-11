Liveticker aus der Rostocker Bürgerschaft: Wer wird neuer Sozialsenator?

Rostock

Eine wichtige Personalentscheidung steht am Mittwoch in der Rostocker Bürgerschaft an: Die Wahl des Senators für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule. Neben Amtsinhaber Steffen Bockhahn (Die Linke) steht Jana Priewe aus Hamburg zur Wahl. Wer von den beiden wird das Amt für die nächsten sieben Jahre übernehmen? Die drei größten Fraktionen – Linke, SPD sowie Grüne – haben sich bereits für eine Wiederwahl von Steffen Bockhahn ausgesprochen. Jana Priewe schreckt das aber nicht ab.

Auf dem Tagesplan der Bürgerschaft stehen außerdem: der Bau eines Klimazentrums, ein alternativer Parkplatz für die Gästefans von Hansa Rostock sowie das umstrittene Eltern-Kind-Zentrum.

Hier berichtet die OZ ab 16 Uhr live aus der Rostocker Bürgerschaft:

Auf dem Tagesplan steht die Wahl eines neuen Sozialsenators. Wer ist die Herausforderin von Amtsinhaber Steffen Bockhahn (Die Linke)?

Die Rostocker Bürgerschaft tagt am Mittwoch (3. November) erneut in der Stadthalle. Die OZ berichtet hier ab 16 Uhr live. Herzlichen Willkommen!

Von OZ