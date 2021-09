Protestaktion - Liveticker zum Nachlesen: So liefen die Fridays for Future-Demos in MV

Mehr als 3000 Menschen haben am Freitag in MV im Rahmen der Initiative „Fridays for Future“ für einen besseren Klimaschutz demonstriert. Die Teilnehmer trugen große Plakate wie „Systemchange not Climatechange“ oder „Klimaschutz statt Kreuzfahrtschmutz“. Die OZ hat hier live berichtet.