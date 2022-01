Rostock

Charly Hübner wird am Sonntag zum letzten Mal als Sascha Bukow im Rostocker „Polizeiruf 110“ gegen das Verbrechen kämpfen. Seine Nachfolgerin ist keine geringere als seine Frau Lina Beckmann. Doch wie wird Bukow aus der Serie ausscheiden? Das ist noch streng geheim. Hübner blieb im ARD-Interview verschlossen. Er sagte nur: „Die Variante, die wir letztlich gewählt haben, ist schon drastisch.“

Die OZ wird den Abend mit einem Liveticker begleiten. Los geht es hier um 19 Uhr mit Hintergründen:

Darum geht es in der Folge

In der Folge „Keiner von uns“ (Sonntag, 9.1. um 20.15 Uhr, im Ersten) – der Titel ist ein Tribut an die erste Folge im Jahr 2010 „Einer von uns“ – müssen sich Sascha Bukow und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) um den Mord an Tito, Inhaber eines Musikclubs, kümmern.

Verdächtigt wird der bekannte Musiker Jo Mennecke, stark gespielt von Bela B. Felsenheimer von der Punkrockband Die Ärzte, der mit seinen Starallüren das gesamte Ermittlerteam aufmischt.

Bukow wird in seinem letzten Fall mit alten Problemen konfrontiert, bekommt ordentlich was auf die Nase und wird selbst erpresst. Da sind die Hinterlassenschaften seines erschossenen Vaters im kriminellen Milieu der Hansestadt oder die von König initiierte Fälschung von Beweisen, um einen Mörder zu überführen, die sich nun seit November 2018 durch die Handlung zieht. Das alles belastet die junge Liebe zwischen den beiden Ermittlern, die sie nun endlich offen zeigen.

