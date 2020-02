Liveticker zum Streik: Fast ganz MV muss wieder auf Bus und Straßenbahn verzichten

Rostock/Greifswald

Am 25. und 26. Februar stehen die öffentlichen Verkehrsmittel im Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern erneut still. Bis auf Nordwestmecklenburg sind alle Landesteile betroffen. Seit Wochen befinden sich der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) und die Gewerkschaft in Tarifverhandlungen, vier Runden blieben jedoch ohne Ergebnis.

Wie Verdi am Montag mitteilte, wurde der nächste Termin auf den 3. März 2020 festgelegt. „Wir gehen mit der Erwartung in diese Verhandlung, dass der KAV-MV mit dem angekündigten Angebot einen deutlichen Schritt in Richtung einer Einigung macht“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete.

In unserem Liveticker halten wir Sie, liebe Leser, auf dem Laufenden.

Rostock: Wie Rebus, zuständig für den Landkreis Rostock, mitteilt, kann ein Großteil des Linienverkehrs und der Schülerverkehre nicht erbracht werden. Auf folgenden Strecken verkehren aber heute die Busse:

Linie 119 Warnemünde-Lütten Klein / Bad Doberan

Linie 121 Rostock-Bad Doberan/ Rerik

Linie 201 Stadtverkehr Güstrow

Linie 203 Stadtverkehr Güstrow

Linie 250 Krakow am See/ Linstow-Güstrow

Rostock startet in den Streiktag. Statt wie üblich die Buslinie 25, hält Mirko Tomascheck um 5.27 Uhr mit seinem Wagen an der Bushaltestelle Ulrich-von-Hutten-Straße. Er hat über Facebook angeboten, die Menschen durch Rostock zu fahren, die sonst auf Bus und Bahn angewiesen sind. Andrea Hübner nimmt das Angebot dankend an.

Willkommen beim OZ-Liveticker zum Warnstreik im Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern. Seit 3 Uhr wird in den Gebieten der RSAG, Rebus, VVR, MVVG, VLP und den Greifswalder Verkehrsbetrieben gestreikt. Die Arbeitsniederlegungen der Bus- und Straßenbahnfahrer soll bis zum Betriebsschluss am Mittwoch (26. Februar) dauern. Hier halten wir Sie, liebe Leser, auf dem Laufenden.

Von OZ