Lizenz zum Naschen: Rostocker ist erster Schokoladen-Sommelier in MV

Rostock

Christian Sattler (56) hat einen Job, um den ihn viele beneiden: Er darf hauptberuflich Schokolade naschen. Ob als Tafeln oder Pralinen, als Torte oder Heißgetränk – täglich lässt sich der Rostocker die Süßigkeit in allen erdenklichen Formen schmecken. „Ich darf meine Leidenschaft zum Beruf machen. Super, oder?“, sagt er und lacht.

Christian Sattler ist Schokoladen-Sommelier – der erste in Mecklenburg-Vorpommern. Damit versüßt sich der Rostocker die Jahre bis zur Rente. Denn Schoko-Experte ist Sattlers Zweitkarriere. Eigentlich ist er studierter BWLer, hat jahrzehntelang in der Finanzbranche in führender Position gearbeitet. „Ich hab’ eine neue Herausforderung gesucht.“ Die bietet ihm Ullrich Deprie.

Gütekontrolle der Kakaobohnen

Der Chef der Schokoladerie de Prie heuert Sattler als seine rechte Hand an. „Er ist quasi der Geschmack der Schokoladerie“, sagt Deprie. Heißt: Der Schoko-Sommelier bestimmt nun mit, welche süßen Kreationen sich Kunden künftig auf der Zunge zergehen lassen können. Das geht schon bei der Kakaobohne los: Sattler übernimmt die Gütekontrolle und tüftelt aus, wie sich die Rohstoffe durch Röstung, Conchieren und Verfeinern in unwiderstehliche Schoko-Produkte verwandeln lassen.

Als Sommelier gibt Sattler buchstäblich die Spürnase. Denn dafür, dass wir eine Schokolade als lecker empfinden, ist neben dem Mundgefühl und den Aromen, die die Zunge schmeckt, maßgeblich unser Geruchssinn verantwortlich, erklärt der Fachmann.

Beweist einen guten Riecher: Christian Sattler weiß, dass es bei guter Schokolade maßgeblich auf den Geruch ankommt. Quelle: Ove Arscholl

Hunderte Aromen in Schokolade

Schokolade enthält Hunderte Aromen. Je nach Sorte reichen sie von Veilchen-Noten über Popcorn bis zu Kirsche. Christian Sattler schmeckt, riecht und fühlt die kleinsten Nuancen. „Das kann man trainieren. Auch ich hab’ viel üben müssen. Ein harter Job“, scherzt Sattler. Seine neue Aufgabe ist ganz nach dem Geschmack des bekennenden Chocoholics: „Ich liebe Schokolade.“ Neben der Passion fürs Produkt bringt er auch Fachwissen mit.

Wer Schoko-Sommelier oder -Sommelière werden will, muss einen Meisterbrief im Bäcker- oder Konditorenhandwerk vorweisen können. Er ist die Eintrittskarte für die weltweit einzigartige Fortbildung, die von der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim angeboten wird. Dort schulen die Chocolatiers nicht nur ihre Geruchs- und Geschmacksnerven. Sie lernen, Schokolade perfekt sensorisch zu beschreiben, eignen sich Wissen über die Herkunft und Verarbeitung von Kakaobohnen an, probieren aktuelle Food-Trends aus und müssen sich dann in praktischen und theoretischen Prüfungen beweisen.

62 Schokoladen-Sommeliers in Europa

Im Gegensatz zu Wein und Kaffee gibt es bei Schokolade nur wenige Experten, die sich bis ins kleinste Detail mit dem Genussmittel auskennen. Gerade mal 62 Frauen und Männer in Europa hätten dieselbe Qualifikation wie er, erzählt Sattler stolz. In diesem Jahr haben zwölf Frauen und Männer diese sechsmonatige Ausbildung erfolgreich absolviert und verwöhnen nun in Deutschland und international Genießer mit Leckereien. Christian Sattler gehört dazu. Er durfte teilnehmen auch ohne Meisterbrief.

Schokoladerie-de-Prie-Inhaber Ullrich Deprie (l.) freut sich mit Christian Sattler über dessen Schokoladen-Sommelier-Zertifikat. Quelle: Ove Arscholl

Sein neuer Arbeitsplatz gleicht einem Schlaraffenland: Die Schokoladerie de Prie im Rostocker Stadthafen duftet nach Kakao. In meterlangen Auslagen reihen sich mehr als 90 Sorten Pralinen auf. Tafeln, Torten, Trüffel – wohin das Auge blickt süße Sünden. Wie hält man das tagtäglich aus, ohne immer wieder schwach zu werden und vollends aus dem Leim zu gehen? Leicht sei das nicht, gesteht der Schoko-Sommelier. Man müsse Maß halten. Zum Probieren reiche ihm meist eine Messerspitze. So lassen sich auch Berufsrisiken wie schlechte Zähne und Extrakilos minimieren.

Dennoch: Vom Naschen kann Christian Sattler auch nach der Arbeit nicht lassen. Nach Feierabend gönne er sich gern das eine oder andere Stückchen Schokolade – besonders wenn es seine Lieblingssorte Zartbitter mit hohem Kakaoanteil ist. Außerdem kostet er, was die Konkurrenz bietet. Ob im Restaurant, beim Bäcker oder im Supermarkt: Wo immer er Vielversprechendes aus Schokolade erspäht, greift der Rostocker zu und holt sich Inspirationen.

Qualitätskontrolle für Tartes, Tafeln und Trüffel: Christian Sattler probiert alle Produkte, die in der Schokoladerie hergestellt werden. Quelle: Ove Arscholl

Vollmilchschokolade nur Räucherforelle

An eigenen Ideen mangelt’s ihm nicht. Christian Sattler liebt es, neue Pralinen zu kreieren. „Ich bin experimentierfreudig.“ Dass sich das lohnt, habe er in der Sommelier-Ausbildung selbst bewiesen. Die Prüfer überraschte Sattler mit einem Häppchen, bei dem wohl auch sonst unersättliche Naschkatzen erstmal schlucken müssen: Sattler kombinierte Vollmilchschokolade mit Räucherforelle und Matjes mit Zartbitterschokolade. Zu ersterem reichte er einen Chardonnay, zweites krönte er mit dunklem Bier. „Klingt komisch, aber es schmeckt wirklich.“ Food-Pairing nennen sich solche Aromenspiele.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit neuen Pralinen-Kreationen will Sattler auch das Schokoladerie-Sortiment aufmischen. Damit Kunden guten Gewissens zulangen können, lege er Wert auf hochwertige, nachhaltig produzierte und fair gehandelte Schokolade. „Die Kakaobauern sollen von ihrer Arbeit leben können. Es tut mir in der Seele weh, wenn Schokolade verramscht wird.“

Wie muss denn eine gute Schokolade sein? Da hat der Sommelier eine klare Meinung. Sie muss glänzen, beim Brechen verheißungsvoll knacken, es müssen gute Zutaten drinstecken, die handwerklich perfekt verarbeitet wurden. Dann ist Schokolade, was sie sein soll: eine Geschmacksexplosion und ein Fest für alle Sinne.

Von Antje Bernstein