Lkw stößt mit Radfahrer bei Bentwisch zusammen: 18-Jähriger in Lebensgefahr

Ein Verkehrsunfall mit schwerem Ausgang hat sich am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 105 nahe Bentwisch ( Landkreis Rostock) zugetragen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Fahrradfahrer von einem Lastwagen erfasst. Neben dem lebensbedrohlich verletzten 18-jährigen Radler musste aber auch der Lkw-Fahrer in ein Krankenhaus.

Der Vorfall hatte sich gegen 6.45 Uhr ereignet. Der junge Radfahrer überquerte an einer Ampel auf Höhe der Einmündung Stralsunder Straße (Ortsumgehung Bentwisch) die B 105. Der Fahrer eines aus Rostock in Richtung Mönchhagen fahrenden Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß nach einem Ausweichmanöver mit der rechten Fahrzeugseite mit dem 18-Jährigen zusammen.

Radfahrer blieb reglos liegen

Nach der Vollbremsung kam der Laster auf der Spur des Gegenverkehrs erst einige Meter weiter zum Stehen. Das Fahrrad des Mannes schleuderte nach der Kollision weg und blieb an einer Verkehrsinsel liegen.

Zur Galerie Am Freitagmorgen ist ein Lkw mit einem Fahrradfahrer auf der B 105 nahe Bentwisch kollidiert. Der Radfahrer schwebt in Lebensgefahr.

Der Aufprall war derart stark, dass der rechte Außenspiegel des Lkw abbrach. Augenzeugen des schweren Unfalls sprachen davon, dass der Radler nach dem Aufprall regungslos auf dem Asphalt liegen blieb.

18-Jähriger in Lebensgefahr – Lkw-Fahrer erleidet Schock

Rettungsdienst und Polizei trafen nur wenige Minuten nach dem Unglück an der Unfallstelle ein. Lange behandelten Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, den 18-Jährigen, der dann mit lebensbedrohlichen Verletzungen nach Rostock in ein Krankenhaus kam. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, auch er kam in eine Klinik.

Die Autobahnpolizei wertete den Fahrtenschreiber aus. Die B 105 blieb in beiden Richtungen für knapp drei Stunden voll gesperrt. Ein Dekra-Sachverständiger übernahm am Unfallort weitere Ermittlungen zur Ursache des Unglücks. Im Rahmen dessen kam auch eine Drohne zum Einsatz.

Von Stefan Tretropp