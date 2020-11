Warnemünde

Es ist Montag morgen. Der Speisesaal des Dock-inn-Hostels ist wie leergefegt. Noch am Sonntag war hier Hochbetrieb. Der neuerliche Lockdown hat das Hostel genauso getroffen, wie die vielen anderen Einrichtungen der Branche. Dennoch wolle man die daraus entstehenden Möglichkeiten nutzen, um die aus 78 Container für die Zukunft zu wappnen.

Eigentlich hätten die Gäste des Hostels, die bereits vor der Lockdown-Ankündigung einen Aufenthalt gebucht hatten, noch bis Donnerstag bleiben können. „Doch die Info haben wir zu spät bekommen. Daher hatten wir bereits alle darüber informiert, dass sie vorher abreisen müssen“, erzählt Christoph Krause, Geschäftsführer des Dock Inn.

Anzeige

Ein Hostel auf Sparflamme

Kritik an der Landesregierung will er jedoch nicht äußern. „In der Haut der Politiker möchte ich im Moment nicht stecken. Wir können wirklich glücklich über die finanziellen Unterstützungen sein, die uns in diesem Zuge gewährt wurden.“

Dennoch: Gerade weil man mit einer zweiten Welle gerechnet hat, habe er es nicht für möglich gehalten, dass es nochmal zu einem vollständigen Branchenlockdown kommt. „Es gibt schließlich keine nachgewiesenen Fälle aus den Hotels. Wir hätten gut auf Sparflamme laufen und die Hygienebestimmungen ausweiten können“, sagt Krause.

Renovierungen und Vorbuchungen

Von den etwa 20 Mitarbeiter des Hotels werden zehn weiter beschäftigt. „Vorerst gehen das Housekeeping und die Küche in Kurzarbeit. Die Mitarbeiter aus dem Marketing und von der Rezeption werden weiterhin gebraucht.“

Nach drei Jahren werde es etwa Zeit gewisse Dinge im Hostel zu renovieren. „Das betrifft sowohl die Haustechnik als auch die Containerzimmer.“ Außerdem bereite man neue Projekte und Veranstaltungen vor und man benötigt das Personal für die Stornierungen und auch neue Anfragen. „Wir nehmen erstmal ab 1. Dezember wieder Gäste an. Und es gibt bereits einige Reservierungen“, sagt Krause.

Christoph Krause hat auf zahlreichen Reisen als Backpacker Erfahrungen gesammelt, die er nun in dem Warnemünder Hostel einfließen lässt. Quelle: Dock Inn

Veränderung von wichtigen Kennziffern

Dennoch schaue man mit Sorge auf die anstehenden Wintermonate. „Für unsere Region liegt die Kunst in der Nebensaison. Und gerade jetzt fehlt es an Reiseargumenten, wenn es keinen Weihnachtsmarkt oder auch ein Turmleuchten gibt.“ Der Januar sei ohnehin schwer zu bewältigen, daher setze man vor allem auf die Zeit danach. „Wir hoffen auf die Winterferien. Denn ab da rollt das Geschäft für gewöhnlich wieder an“, sagt er.

Was Corona im Allgemeinen mit dem Hostel gemacht hat? „Das Publikum hat sich verändert. Du bekommst Menschen, die sonst ihren Urlaub in Portugal oder der Türkei machen. Außerdem haben wir beobachtet, dass deutlich mehr Surfer bei uns eingecheckt sind“, sagt Krause. Auch wichtige Kennziffern im Hotelbetrieb haben sich verändert. „Die Aufenthaltsdauer und die Vorbuchungszeit haben sich verkürzt. Die Gäste entscheiden sich deutlich spontaner für kürzere Ausflüge. Das stellt vor allem unsere Personalplanung auf die Probe.“

Argument: Gemeinschaftsfaktor

Darüber hinaus hat der Gemeinschaftsfaktor in diesem Jahr gelitten. „Wir setzen ja vor allem auf Publikum, dass es schätzt, bei uns neue Leute kennenzulernen.“ Die Möglichkeiten dafür bieten würden sich etwa beim gemeinsamen Kochen, spielen am Kickertisch oder beim Bouldern in der Kletterhalle „Felshelden“. „Doch vieles davon widersprach in diesem Jahr den Vorgaben im Umgang mit dem Coronavirus.“

Lesen Sie auch

Von Moritz Naumann