Zarnewanz/Ummanz

Friedlich schnattern die Gänse des Geflügelhofs Oehlert auf der Wiese in Zarnewanz und picken im Gras. Noch ahnen sie nicht, was ihnen in den nächsten Wochen blüht: Nebenan im hauseigenen Schlachtbetrieb hängen bereits gerupfte Artgenossen an Haken und warten auf die Weiterverarbeitung.

„Um die Qualität zu erhalten und zusätzliche Futterkosten zu vermeiden, müssen bis Ende November alle Gänse geschlachtet sein“, sagt Hartmuth Oehlert, der mit Ehefrau Angelika, die den Hof betreibt, auf bäuerliche Freilandhaltung setzt.

Normalerweise kein Problem, denn für viele Halter beginnt der Gänseverkauf mit dem Martinstag am 11. November. Die traditionelle Martinsgans ist auch in MV beliebt und steht in vielen Restaurants auf der Speisekarte. Durch den coronabedingten Lockdown im November befürchten nun jedoch viele Geflügelhalter, dass sie auf den Martinsgänsen sitzenbleiben.

„Im November brechen uns 20 000 Euro weg“

Geflügelzüchter Holger Kliewe aus Murswiek auf Rügen hat 600 Gänse. „In normalen Jahren hätten wir in den kommenden 14 Tagen 200 bis 250 davon über unsere eigene Gaststätte und andere Gastronomen vermarktet“, sagt der 57-Jährige. Der November sei für ihn einer der umsatzstärksten Monate.

150 seiner Gänse landen in dieser Zeit allein in seinem Restaurant als Martinsgans auf den Tellern der Gäste. „Das sind vorwiegend Reisebusse mit 40 bis 50 Leuten, die extra zum Martinsgansessen kommen und natürlich auch das ein oder andere Glas Wein trinken“, sagt Kliewe. „Allein durch das nicht durchgeführte Martinsgansessen brechen uns so im November locker 20 000 Euro Umsatz weg.“

Die einzigen, die das freuen dürfte, sind vermutlich die Tiere: „Momentan schlachten wir überwiegend auf Bestellung“, sagt Kliewe. Ein Großteil der Gänse habe nun die Chance, noch bis Weihnachten zu leben. „Wir hoffen natürlich, dass wir bis dahin alle nicht verkauften Martinsgänse loswerden“, sagt Kliewe. Dennoch mache die Gans im Vergleich zur Ente beim Privatverkauf nur 20 Prozent aus: „Sie ist zu groß und zu kostspielig für viele Familien“, so Kliewe.

Den Züchter hat es gleich doppelt getroffen: Nachdem am Wochenende bei einem Mäusebussard in Neuenkirchen auf Rügen das Vogelgrippe-Virus festgestellt worden war, musste Kliewe sein Freilandgeflügel, darunter auch 3000 Enten, am Montag in den Stall sperren. „Viele Kunden, die ihren Weihnachtsbraten sonst erst im Dezember gekauft hätten, kommen jetzt schon, weil sie uns helfen wollen, dass die Tiere aus dem Stall kommen“, berichtet er.

„Zum Glück haben wir Stammkunden, die uns die Treue halten“

7692 Gänse in 96 Betrieben in MV wurden 2010 durch die Landwirtschaftszählung erfasst. „Die aktuelle Agrarstrukturerhebung ist aber noch nicht abgeschlossen“, sagt Silvia Ey, Geschäftsführerin vom Geflügelwirtschaftsverband Mecklenburg-Vorpommern. „Der aktuelle Bestand inklusive aller Kleinsthaltungen ist aus unserer Sicht wesentlich höher“, schätzt sie ein.

Zu den Direktvermarktern gehört auch das Ehepaar Oehlert, das bei seinen 500 Gänsen vor allem auf langsames, gesundes und artgerechtes Heranwachsen ohne Antibiotika setzt. 80 Prozent der Gänse vertreiben sie über ihren Hofladen, Märkte sowie zwei Standorte in Einkaufszentren, 20 Prozent verkaufen sie an Hotels.

Die Martinsgans Die Martinsgans: Der Legende nach machte das Geschnatter die Gans zur Martinsgans. Im Jahr 371 sollte der heilige St. Martin von Tours zum Bischof gewählt werden. Er wollte dies aber nicht und versteckte sich deshalb im Stall. Durch das laute Schnattern der Gänse wurde er entdeckt und musste das Amt annehmen. Als traditionelles Gericht kommt daher am Martinstag, dem 11. November, vor allem in Norden und Westen Europas der Gänsebraten auf den Tisch. Auch viele Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern bieten jährlich im November das traditionelle Martinsgansessen an. Weitere Bräuche zum Martinstag sind der Martinszug und das Martinssingen.

Weil die Gastronomie im November geschlossen bleibt, bleiben auch Oehlerts nun auf rund 40 bis 50 Martinsgänsen sitzen. Für das Ehepaar ein herber Schlag. „In den drei Monaten zwischen Oktober und Dezember sichern wir unsere gesamte Existenz“, sagt Hartmuth Oehlert. Hauptaugenmerk liege dabei auf Weihnachten und den rund 3000 Enten.

Noch hofft das Ehepaar, dass die Gastronomie im Dezember wieder öffnen darf und auch kleinere Weihnachtsmärkte wieder stattfinden, auf denen sie ebenfalls mit ihrem Geflügel vertreten sind. Falls nicht, könne das für sie existenzbedrohend sein. „Trotzdem nützt es nichts, den Kopf in den Sand zu stecken“, sagt Angelika Oehlert. Zum Glück haben wir Stammkunden, die uns schon jahrelang die Treue halten.“

Wer keine Lust hat auf Kochen, aber trotzdem nicht auf die traditionelle Martinsgans verzichten möchte, könne sich in einigen Restaurants in MV auch eine „Gans to go“ – also zum Mitnehmen – bestellen, rät Lars Schwarz, Präsident des Dehoga-Landesverbandes. Dies würde den Restaurants und Geflügelzüchtern gleichermaßen helfen.

Von Stefanie Büssing