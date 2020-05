Rostock

An der Museumskasse Klebestreifen für den Corona-Sicherheitsabstand, Absperrungen, Wegeführungen: Viele Museumsleute in Mecklenburg-Vorpommerns arbeiten intensiv an der bevorstehenden Wiedereröffnung.

In Rostock wird bereits über einen Termin gesprochen, obwohl das Kabinett in Schwerin erst an diesem Dienstag entscheiden will. Nach dem 20. Mai könnte es demnach losgehen. „Wir bereiten uns darauf vor, am 21. Mai, dem Herrentag, wieder zu öffnen“, sagte die Leiterin des Schifffahrtsmuseums, Kathrin Möller, der Deutschen Presse-Agentur.

Möller, die zugleich Vorsitzende des Landesmuseumsverbandes ist, geht davon aus, dass die Museen in Landes- und kommunaler Trägerschaft sofort wieder öffnen, wenn es möglich wird. Häuser in anderer Trägerschaft, die für ihre Finanzierung sehr stark auf Einnahmen angewiesen sind, könnten hingegen noch warten, bis der Tourismus wieder läuft, sagte sie.

Volkskundemuseum in Schwerin öffnet Mittwoch

Bereits an diesem Mittwoch will das Mecklenburgische Volkskundemuseum in Schwerin-Mueß seine Außenanlagen öffnen, wie Leiterin Gesine Kröhnert sagte. Das Gelände sei gärtnerisch hergerichtet, die Bänke stünden, der Spielplatz sei fertig. Die Museumshäuser vom Hirtenkaten bis zur historischen Dorfschule blieben aber noch geschlossen. „Wir öffnen ein großes Tor zum Gelände, Eintritt wird nicht verlangt“, sagte Kröhnert.

Nach einem Go der Behörden brauche das Freilichtmuseum etwa eine Woche, um komplett für den Start fit zu sein. „Es würde Sinn machen, dass dann auch das Café wieder aufmachen kann“, sagte Kröhnert. „Entweder ganz oder gar nicht. Sonst warten wir lieber noch eine Woche länger.“

Kunsteinrichtungen arbeiten an Hygienevorschriften

Die Einrichtungen der staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen erarbeiten derzeit Raumplanungen, Wegeleitsysteme und Hygienevorschriften, wie Sprecherin Antje Conradt sagte. Notwendiges Ausstattungsmaterial sei bestellt worden.

„Unsere digitalen Angebote wurden in den letzten Wochen zwar sehr gut vom Publikum angenommen, aber natürlich freuen wir uns darüber, dass wir nun bald wieder für das Publikum öffnen können.“

Von dpa