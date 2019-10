Löschwasserteich völlig zugewuchert

Pölchow

Der Dorfteich Pölchow wächst zu: Schilf, Rohrkolben, Seerosen nehmen immer mehr Fläche ein. Das Wasser ist gerademal knietief, der Boden schlammbedeckt. Der Dorfteich ist zugleich die einzige Löschwasserentnahmestelle für einen Teil des Dorfes. Doch die Saugstelle für die Feuerwehr ist aufgrund des hohen Schlammanteils nicht nutzbar. „Als Amts- und Gemeindewehrführer rate ich dringend, den Dorfteich Pölchow zu sanieren“, so hatte es Reinhard Schmidt schon Ende 2016 in einem Zustandsbericht formuliert.

Bürgerinitiative lädt zu Rundtischgespräch

Eine Bürgerinitiative gründete sich, die die Wiederherrichtung des Löschteiches anstrebt. Es folgen Schreiben an zuständige Behörden in Kreis und Land, Anfragen in Gemeindevertretersitzungen und nun vor einer Woche die Einladung zu einem Rundtischgespräch in die Räume der Feuerwehr. „Es ist noch immer nichts passiert. Wir fordern von der Gemeinde, dass der Dorfteich endlich wieder zum Löschteich wird“, sagt Sprecher Ulf Broschewitz. Neben etwa 20 Anwohnern aus Pölchow waren auch Bürgermeisterin Irmgard Rautenberg, ihr Stellvertreter Sven Rathjens und SPD-Landtagsabgeordneter Dirk Stamer anwesend. Die Emotionen schlagen hoch.

Problem: Entnahmestellen sind Biotope

„Mit der Löschwasserversorgung steht es im gesamten Landkreis Rostock nicht zum Besten“, verdeutlicht Kreisbrandmeister Mayk Tessin. Die sei ein wesentlicher Punkt in der Brandschutzbedarfsplanungen, die die Gemeinden für die nächsten Jahre aufgestellt hätten. Es mangelt an Wasser, weil die letzten zwei Sommer sehr trocken waren, aber auch weil Entnahmestellen zu Biotopen erklärt wurden, die strengen Naturschutzauflagen unterliegen. Ob nun Regenrückhaltebecken oder wie in Pölchow der Dorfteich: Eine Sanierung muss immer dem Naturschutz genügen.

„Der Erhalt und die Pflege der Wasserentnahmestellen für die Feuerwehren ist nicht genehmigungspflichtig“, verweist die Bürgerinitiative in Pölchow auf einen Vororttermin im November 2017 mit der unteren Naturschutzbehörde des Kreises. Hier sei klargestellt worden, dass die Gemeinde den Bereich um die Saugstelle jederzeit freihalten könne, um eine ordnungsgemäße Löschwasserentnahme zu garantieren. „Das Schilf dürfen wir nicht anfassen, aber Seerosen und Rohrkolben können raus“, betont Holger Jonas. Pölchow sei die einzige Gemeinde im Amtsbereich die keine Hydranten habe, um Löschwasser zu entnehmen, so Wehrführer Schmidt. Die alten Trinkwasserleitungen ließen dies nicht zu. „Wir können nur Wasser auf Fahrzeugen nutzen, und bei Alarm entsprechende Technik anfordern“, sagt Schmidt.

Dirk Stamer will Problem mit Geld aus Strategiefonds lösen

Fazit der Diskussion: Der Dorfteich muss für den Brandschutz wieder nutzbar gemacht werden. Bürgermeisterin Irmgard Rautenberg hat sofort ein Schlammgutachten in Auftrag gegeben. „Davon abhängig werden wir in Abstimmung mit dem Umweltamt des Kreises weitere Maßnahmen durchführen.“ Sven Rathjens will eine „Task force“ mit Anwohnern ins Leben rufen, um alle am weiteren Vorgehen zu beteiligen. Dirk Stamer nimmt das Problem mit nach Schwerin. „Ich möchte, dass ein landesweites Programm zur Lösung der Löschwassersituation aufgelegt wird“, erklärt der SPD-Landtagsabgeordnete. Der Strategiefonds des Landes mit jährlich 50 bis 60 Millionen Euro habe das Budget dafür.

Von Doris Deutsch