Lost Places: Raquel Kühn aus Rostock erkundet gern verlassene Orte

Ribnitz-Damgarten

Verlassene Orte üben auf Raquel Kühn eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Immer wieder bricht die 31-Jährige zu privaten Lost-Places-Touren in der Umgebung auf. In der Vergangenheit war die Rostockerin bereits auf dem einstigen Militärgelände in Pütnitz unterwegs. Die Anlagen empfand sie allerdings als wenig aufregend. Bei Schwerin gebe es interessantere Objekte und in Petersdorf existiere „ein cooler Bunker“.

Managua, Rügen, Ribnitz, Rostock

Die gebürtige Nicaraguanerin kam schon als Baby nach Deutschland, zuerst nach Rügen. Aufgewachsen ist Raquel Kühn in Ribnitz-Damgarten. Nun lebt und arbeitet sie in der größten Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Sie berät Betroffene, die etwa nach einer Operation Hilfen für eine ganztägige Betreuung und Pflege benötigen.

Unternehmungslustig ist auch der Sohn von Raquel Kühn. Regelmäßig ist sie mit dem Teenager auf der neuen Wakeboard-Anlage an der Warnow zu finden. Wenn es draußen kälter wird, sind Mutter und Sohn in einer Trampolinhalle zu finden.

Von Timo Richter