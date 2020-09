Rostock

Es ist eine mystische Szenerie: Der Nebel hängt noch in einem Wald unweit von Rostock, weit und breit ist niemand zu sehen. Nur das Knacksen der Schritte von Andreas Gössel im Unterholz durchdringt die Stille. Abseits des Weges kämpft sich der 35-Jährige durch die Bäume zu einem Ort, der schon seit Jahrzehnten verlassen ist. Sein Ziel: Ein leer stehender NVA-Bunker. „Hier beginnt das einstige militärische Areal“, sagt der Rostocker und zeigt auf drei Pfeiler eines ehemaligen Maschendrahtzaunes.

Andreas Gössel ist ein sogenannter Urbexer. Das Wort leitet sich vom englischen Begriff „Urban Exploration“ ab, was so viel wie „Stadterkundung“ bedeutet. Nur, dass es dabei nicht um die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten geht, sondern um Orte, in denen schon lange keine Menschenseele mehr gelebt oder gearbeitet hat, die im Laufe der Zeit verwittert sind oder von der Natur zurückerobert werden – sogenannte Lost Places.

Einstige Forstschule, Kino und Tierversuchsanstalt

„Ich finde es sehr spannend, wie sich die Orte verändern, wenn kein Mensch mehr da ist“, erklärt Andreas Gössel, der seit drei Jahren in der Szene aktiv ist. „Außerdem mag ich es, die Geschichte hinter den Gebäuden herauszufinden.“

Ob eine alte Forstschule, ein ehemaliges Kino oder eine verlassene Tierversuchsanstalt – der Rostocker kennt viele Lost Places in Mecklenburg-Vorpommern. Fast jedes Wochenende ist er unterwegs, um einen neuen Ort zu erkunden. Auf Youtube lässt er seine Fans an seinen Touren teilhaben, bis zu 50 000 Mal werden diese geklickt.

Abtauchen in die Dunkelheit

Dann steht er am Eingang des Bunkers. Auf einem großen Hügel mitten im Wald ist das Loch, durch das sich der 1,90 Meter große Mann zwängen muss. Zuvor schnallt er sich mehrere Lampen um, um in den Tiefen des unterirdischen Gebäudes sehen zu können. Mit etwas Kraft stemmt er die leicht offen stehende Stahltür auf und blickt in den langen, dunklen Gang. „Da gehört schon etwas Mut dazu“, sagt er mit einem Lächeln im Gesicht und verschwindet in der Dunkelheit.

230 Quadratmeter ist der Bunker groß, der 1963/64 gebaut worden ist und in den 1970er Jahren als Gefechtsstand für eine Raketenbrigade und eine Nachrichtenkompanie genutzt wurde, weiß der Urbexer zu berichten. Er umfasst rund 25 Räume, darunter auch ein Dekontaminations- und Nachrichtenzimmer. „Wenn man reinkommt, riecht man gleich diesen typischen Bunkergeruch“, merkt Andreas Gössel im Flur an. „Eine Mischung aus muffigem Keller und Diesel, hier muss es einmal gebrannt haben, deshalb riecht es auch noch nach Ruß“, beschreibt er weiter.

Von der Außenwelt abgeschnitten

Dem Lichtkegel seiner Taschenlampen folgend erkundet der 35-Jährige die Anlage. Die einstigen Lagerräume sind leer, Stromkästen ausgenommen, die Nachrichtentechnik ist nur noch in Überresten vorhanden, auch von der Klima- und Belüftungsanlage aus den 1980er Jahren sind großteilig nur noch die Gehäuse vorzufinden.

Tipps von Andreas Gössel „Vorbereitung beim Erkunden von Lost Places ist alles“, sagt Andreas Gössel. Deshalb hat er die wichtigen Tipps einmal zusammengefasst. Urbexer sollten immer genügend Lampen dabei haben und im Zweifel auch Wechselakkus mitnehmen. „Wenn man plötzlich im Dunkeln in einem Bunker steht, ist das ansonsten sehr gruselig“, sagt er. Außerdem sollte man nie allein unterwegs sein oder zumindest jemanden seinen genauen Standort mitteilen, damit im Notfall geholfen werden kann. Trittfestes Schuhwerk, lange Hosen und Handschuhe sind für ihn außerdem Pflicht, um sich nicht an Nägeln, Brennnesseln, Dornen oder sonstigen Dingen zu verletzten. Außerdem empfiehlt Gössel eine Staubschutzmaske, die vor Schimmelsporen schützt. „Ganz wichtig ist für den Notfall ein Erste-Hilfe-Kasten“, sagt er. Vor dem Betreten des Gebäudes rät er dazu, sich die Decken und Böden des Lost Places anzusehen. „Es muss alles sicher zu betreten sein, Holzböden und -decken könnten durch die Feuchtigkeit in den verlassenen Häusern nämlich morsch sein“, sagt der Urbexer. Auch Löcher könnten gefährlich werden. Achtung, wenn jemand auf militärischen Anlagen unterwegs ist, dort könnte Explosionsgefahr herrschen. „Die Gebiete könnten munitionsverseucht sein, deshalb dort niemals die Wege verlassen“, rät Andreas Gössel.

„Trotzdem gibt es noch unzählige Details“, betont der Erzieher. Und er hat recht: In einem Raum hängt noch eine Liste mit verschiedenen Codes für Signale an der Wand, verrostete Klippse hängen von einem Stahlträger herab, die Klobürste steht noch auf der ehemaligen Toilette. Auch die ein oder andere Fledermaus hat es sich in dem Bunker gemütlich gemacht. „Es ist wie in einer anderen Welt“, beschreibt Andreas Gössel. „Man ist abgeschottet, hört nichts mehr von der Außenwelt und hat keinen Handyempfang.“

Erkundung ist Hausfriedensbruch

Ungefährlich ist das jedoch nicht: „Ich rate jedem, nie alleine in Lost Places unterwegs zu sein oder zumindest jemandem seinen genauen Standort mitzuteilen“, betont der Rostocker. „Falls etwas passiert, kann einem sonst nicht schnell geholfen werden.“

Hinzu kommt: Viele der brachen Gelände gehören privaten Eigentümern und das Betreten ist ohne deren Zustimmung nicht erlaubt. Rechtlich gesehen balancieren die Urbexer am Rande der Legalität und könnten wegen Hausfriedensbruchs belangt werden. „Wenn man erwischt wird, muss man bis zu 4000 Euro Strafe zahlen“, sagt Gössel. Bisher hatte er immer Glück.

Eine kuriose Geschichte hat er trotzdem zu berichten: „Wir wollten einmal in ein Haus rein, das verlassen wirkte. Die Fenster waren verbarrikadiert, das Dach eingefallen. Doch als wir auf das Grundstück wollten, kam plötzlich ein Anwohner raus. Damit hatten wir nicht gerechnet.“

Nach eineinhalb Stunden hat Andreas Gössel alles in dem Bunker gesehen und krabbelt durch das Loch wieder hoch in die Außenwelt. In wenigen Stunden will er noch einen zweiten Lost Place in MV erkunden.

Was er am liebsten einmal sehen würde? „Die Geisterstadt Prypjat in der Ukraine, die infolge des Reaktorunglücks in Tschernobyl 1986 geräumt wurde“, sagt Andreas Gössel ganz klar. „Das ist noch mein Traum.“

Von Ann-Christin Schneider