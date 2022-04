Rostock

Was für eine Überraschung kurz vor dem Osterfest: Bei der Mittwochsziehung von Lotto 6aus49 wurde ein Großgewinn für Mecklenburg-Vorpommern ermittelt. Dank fünf Richtiger plus Superzahl in der Gewinnklasse drei und einer unbesetzten zweiten Gewinnklasse kann sich die Lottospielerin oder der Lottospieler aus Rostock über 146.908,50 Euro freuen.

Der Glückspilz spielt Lotto 6aus49 im Abo – jeden Mittwoch zwölf Tipps. Es war der fünfte Großgewinn des laufenden Jahres in Mecklenburg-Vorpommern.

Der Jackpot in Höhe von 45 Millionen Euro ging nach Hessen.

Von OZ